ФУКИДИД

ФУКИДИ́Д (др.-греч. Θουκυδίδης) - древнегреческий историк, основоположник критического метода в исторической науке.

Происходил из афинской аристократической семьи, его отец – Олор – назван был так в честь предка – фракийского царя; прадедом историка был знаменитый полководец Мильтиад , победитель персов при Марафоне, ближайшим родственником – сын последнего, Кимон .

Большинство фактов биографии историка, известных нам, связаны с Пелопоннесской войной . Фукидид был свидетелем страшной эпидемии чумы в Афинах в её начале; по его собственному свидетельству, он сам стал одной из жертв болезни, но ему удалось излечиться. В 424 г. Фукидид был избран одним из десяти афинских стратегов и должен был защищать от спартанцев владения афинян на фракийском побережье. Но будущий историк не смог помешать спартанскому военачальнику Брасиду захватить важнейший опорный пункт афинян г. Амфиполь, за что был приговорен согражданами к изгнанию. За это наука должна быть в вечном долгу перед капризным афинским демосом, ибо, Фукидид, лишенный возможности участвовать в политических и военных событиях, посвятил себя творчеству, результатом чего стало создание одного из величайших исторических сочинений в мировой литературе – «Истории Пелопоннесской войны».

Сочинение Фукидида состоит из 8 книг. В первой книге примерно до 21 гл. рассказывается об истории греков до персидских войн (т.н. «Археология»), далее – о предвоенных конфликтах между афинянами и спартанскими союзниками, а со второй книги повествуется непосредственно о событиях Пелопоннесской войны. К сожалению, Фукидид не успел закончить свой исторический труд: изложение доведено до 411 г. до н.э., рассказ обрывается как бы на полуслове при описании войны в проливах и у побережья Малой Азии осенью этого года.

Суть критического метода Фукидида: строить исследование, опираясь на свидетельства источников, отделяя достоверное от вымысла и лжи, отыскивая истину. Историк был также блестящим мастером реконструкции событий с использованием различных источников – письменных, археологических, этнографических. Важное место в «Истории» Фукидида занимают речи. Составленные по всем правилам софистического риторического искусства, они служат средством характеристики тех исторических персонажей, в чьи уста они вложены, кроме того они рисуют живую и довольно точную картину политической борьбы в греческих полисах, дают яркий совокупный образ тогдашней общественной мысли. Фукидид высоко оценивал личность и деятельность лидера афинской демократии, Перикла , и весьма скептически относился к демагогам типа Клеона , пришедшим ему на смену.

Хотя в приведенной во II кн. речи Перикла на похоронах павших воинов представлена самая яркая в античной литературе апология афинской демократии, политический идеал самого историка, по-видимому, – демократия умеренная, уравновешенное смешение демократических и олигархических элементов в виде, например, существовавшего короткое время в Афинах после падения олигархического режима Четырехсот в 411 г. правления 5000 состоятельных граждан-гоплитов.

20 лет историк провел в изгнании в своем фракийском имении; на родину он смог вернуться лишь по окончании войны, когда было принято специальное постановление об его амнистии. Обстоятельства и год его кончины и место смерти достоверно неизвестны.

Иллюстрация :

Бюст Фукидида (эллинистическая копия оригинала IV в. до н.э., Royal Ontario Museum).