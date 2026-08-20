ФУКА ХУАН ДЕ

Ранние годы

О ранних годах жизни Хуана де Фука (греч. – Иоаннис (Апостолос) Фокас) практически не сохранилось сведений. Известно, что он родился в 1536 г. в с. Валерианос на о-ве Кефалиния. Отец – Иаковос (Валериано) Фокас. Семья имела греческие корни, а имя Хуан де Фука связано с испанской службой Ф. Другие данные о жизни Ф. вплоть до 1555 г. отсутствуют.

Исследователь

В исторических источниках сохранились сведения о путешествиях Ф. По сведениям самого Ф. в ноябре 1587 г. он оказался у Филиппин, где столкнулся с английским капером Т. Кавендишом, который напал на «Санта-Ану» и взял Ф. в плен. Почти год Ф. находился в плену, потерял корабль и имущество, компенсировать которые ему так и не удалось в дальнейшем. После освобождения в 1588 г. он решил отправиться в Новую Испанию.

Также Ф. утверждал, что на службе у испанского короля был лоцманом испанского флота в Вест-Индии. Однако испанские архивы не содержат подобной информации.

Ф. побывал также в Китае, Мексике, на Филиппинах.

По воспоминаниям Ф. он предпринял два путешествия в поисках Аньянского пролива, который считался Северо-Западным проходом между Атлантическим и Тихим океанами. Первая экспедиция оказалась неудачной, отряд возвратился в Калифорнию.

В 1592 г. Ф. отправился во второе плавание. Согласно записям он побывал у Акапулько, обнаружил пролив с островом у его устья на 47° с.ш.

Не получив наград за свои путешествия, Ф. отбыл в Испанию. Однако и в Испании он не сумел добиться наград за свои заслуги.

В 1596 г. Ф. был вынужден отправиться на Родину на о-в Кефалиния. По дороге он остановился во Флоренции, где познакомился с англичанином Дж. Дугласом, который свел его с другим англичанином М. Локом. Последний обещал Ф. помощь Англии в снаряжении новой экспедиции для продолжения поисков прохода между океанами. Однако предприятию так и не суждено было быть реализованным.

В 1602 г. М. Локк отправил Ф. письмо, ответ на которое не был получен. Исследователи связывают это обстоятельство со смертью Ф.

Что же было на самом деле?

Единственное письменное свидетельство о путешествии Ф. – записи М. Лока. В испанских архивах нет точных данных как о путешествии Ф., так и о его жизни. Только в 1859 г. было доказано, что Ф. действительно существовал, а его семья была хорошо всем известна на Ионических о-вах.

В 1787 г. Ч.В. Беркли открыл пролив (повторно), который описал Ф., и дал ему имя Хуан-де-Фука.