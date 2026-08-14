ФУЭРОС (От лат. forum ‒ рынок, право, суд)

Основная форма законодательства (до XIV века) в странах Пиренейского полуострова.

Выделяют несколько видов фуэрос:

1) свод законов общего характера для всех подданных (Вестготская правда – это первое фуэро такого вида), издававшийся с целью унификации законодательства;

2) хартии феодальных вольностей тех или иных регионов, сословий и фамилий (например, фуэрос кастильских рыцарей 1135-1138 гг.);

3) муниципальные фуэрос – пожалования, фиксировавшие права и привилегии, дарованные городам и сельским общинам в отвоеванных у арабов в ходе Реконкисты территориях.

Широкое распространение муниципальные фуэрос получили в XI-XIII вв, так как королевская власть была заинтересована в привлечении на вновь завоеванные земли переселенцев-колонистов, которым предоставлялись различные вольности, записывавшиеся в особых грамотах – хартиях поселений, по-другому фуэрос, отсюда и название самих вольностей.

Фуэрос давал король либо светские и церковные магнаты с последующим утверждением королем. На отвоеванных территориях фуэрос фиксировали многочисленные льготы, представлявшееся как старым, так и вновь возникавшим городам, и селениям, а вместе с тем и их обязательства в несении обороны и военной службы.

Что касается старых территорий на севере, то там многие фуэрос были силой вырваны крестьянами и горожанами в результате упорной борьбы.

Объем и права привилегий, содержавшихся в фуэрос, был различным – от полной автономии до сравнительно небольших привилегий. В них входили права самоуправления, суда, те или иные податные изъятия или точно фиксированные налоговые платежи, имущественные права, права городов на прилегавшие сельские округа, права убежища для беглых крестьян, различные права для проживавших в городах мавров, евреев и французов, владельческие права крестьян на наделы и общинные угодья, освобождение от барщины и др.

До XIV века фуэрос всех типов являлись основной формой законодательства на территории Пиренейского полуострова .

В XIV-XV вв. локальные фуэрос действовали наравне с королевскими сводами законов.

Города ревностно отстаивали свои привилегии, закрепленные в фуэрос от посягательств как со стороны королевской власти, так и со стороны знати.

С этой целью создавались союзы городов - эрмандады (например, эрмандада 1295, которая объединяла 32 города Леона и Галисии).

В период объединения Испании города, оказывая поддержку королевской власти в борьбе со знатью, в то же время решительно выступили против политики централизации, продолжая бороться за сохранение своих фуэрос.

Наиболее крупным было восстание Комунерос (1520-1522 гг.), после подавления которого королевская власть отменила значительную часть муниципальных фуэрос.

Иллюстрация

Фуэро н.п. Пегалахар, XVI в.

Автор статьи: Конюшихина Н.Л.