ФУЧИК ЮЛИУС

Чешский журналист, литературный и театральный критик, переводчик, коммунистический деятель.

Становление

Родился 23 февраля 1903 г. в Праге в семье токаря по профессии и оперного певца-любителя Карела Фучика (1876-1951) и Марии Моттловой (1878-?). Был назван в честь дяди, брата отца, композитора Юлиуса Фучика. В 1913 г. семья переехала в Пльзень, где отец получил работу в местном городском театре. В этом театре маленький Юлиус сыграл десятки детских ролей. В 1921 г. Фучик поступил на заочное отделение философского факультета Пражского университета и вступил в коммунистическую партию Чехословакии, где отвечал за культурную работу. В это же время он начал публиковаться в левой и коммунистической печати: его статьи появлялись в журналах «Авангард», «Творба» («Tvorba»), «Руды вечерник» («Rudý večerník»), «Кмен» («Kmen»). В 1929 г. стал редактором в «Руде право» («Rudé právo») – официальном печатном органе Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ). С 1928 по 1938 гг. он также был шеф-редактором «Творбы» - литературно-критического журнала, возглавляемого знаменитым чешским критиком Ф. Кс. Шальдой .

Творческая деятельность

С 1926 г. Фучик входил в творческое объединение «Девятисил» («Devětsil») – авангардную творческую группу, куда входили представители различных творческих профессий: литераторы, художники, актеры, режиссеры, композиторы, архитекторы и др. В 1929 г. Фучик стоял у истоков чешского «Левого фронта» - организации лево-ориентированных чешских интеллектуалов. В 1920-х и 1930-х гг. Юлиус Фучик как журналист участвовал в ряде рабочих митингов и забастовок.

В 1930 г. в качестве корреспондента «Руде право» Фучик посетил СССР. Он провел около четырех месяцев в путешествии по Средней Азии, посетил Ташкент, чехословацкую коммуну «Интергельпо» в Киргизии. Длительность визита была обусловлена тем, что в Чехословакии Фучика ожидало судебное преследование. Впервые его начали преследовать еще в 1930 г.: Фучик тогда был приговорен к десяти дням тюремного заключения за участие в запрещенной демонстрации на Вацлавской площади и лозунги «Да здравствует Красная Армия!» или «Да здравствует Красный Берлин!». Будучи убежденным антифашистом, Фучик вынужден был уйти в подполье и скрываться в Советском Союзе. На основании своих впечатлений создал книгу «В стране, где наше завтра является уже вчерашним днем» (1932), где очень позитивно, оптимистично и с полным отсутствием критики изобразил тогдашнюю ситуацию в СССР и свой опыт путешествия по стране. В июле 1934 г. он также посетил гитлеровскую Германию, о чем написал очерк «Дорога до Мюнхена» (1934).

Второй визит Фучика в Советский Союз состоялся после официального признания СССР чехословацким правительством. С 1934 по 1936 гг. Фучик оставался в СССР в качестве корреспондента «Руде право». В поездке он много путешествовал по стране, написал целый ряд очерков, позднее опубликованных под названием «На любимой земле» (V zemi milované, 1950). По возвращении в Чехословакию Фучик горячо отстаивал свою просталинскую позицию в спорах с другими журналистами, такими как Иржи Вейль и Ян Славик, считая, что критика Сталина недопустима для деятелей КПЧ.

В 1938 г. Фучик после многолетнего знакомства женился на Августе Кодержичовой, позже известной как Густа Фучикова. С самого начала фашистской оккупации Чехословакии Фучик жил в страхе ареста. С 1939 г. он жил в уединении в родительском доме в деревне, где занимался в основном литературной работой, изучая труды чешских писателей Божены Немцовой и Карла Сабины. Спустя год вернулся в Прагу, где нелегально издавал «Руде право» и был активным членом движения сопротивления. С 1941 г. Фучик был членом второго нелегального ЦК КПЧ и руководил подпольными изданиями партии.

24 апреля 1942 г. в Праге он был арестован гестапо и заключен в тюрьму Панкрац, где его допрашивали и пытали. Там Фучик пробыл до июня 1943 г. За время заключения он, благодаря содействию тюремного надзирателя Адольфа Колинского, написал свою самую известную книгу «Репортаж с петлей на шее». Последняя страница была дописана заключенным 9 июня 1943 г., за день до отправки его в Берлин в тюрьму Плётцензее, где он был приговорен к смертной казни и повешен 8 сентября 1943 г.

Последняя книга Фучика была опубликована впервые в 1945 г., в дальнейшем часто переиздавалась и была переведена более чем на 70 языков мира. В послевоенное время в советской Чехословакии сформировался культ Юлиуса Фучика, в честь него во многих городах не только ЧССР, но и Советского Союза называли улицы, станции метро, населенные пункты и даже пик в Киргизии. В 1950 г. Фучик посмертно был награжден первой Международной премией мира.

После бархатной революции 1989 г. в Чехословакии произошел серьезный пересмотр оценок деятельности и наследия Фучика. Зазвучали голоса, обвиняющие его в сотрудничестве с гестапо, было поставлено под сомнение авторство «Репортажа с петлей на шее». В 1991 г. в Праге было основано «Общество памяти Юлиуса Фучика» с целью защиты исторической правды. Авторство «Репортажа» было подтверждено серьезной экспертизой, равно как и невиновность Фучика. В 1995 г. был издан полный, неотцензурированный текст «Репортажа».