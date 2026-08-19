ФРУМКИН МОИСЕЙ ИЛЬИЧ

Советский государственный и общественный деятель.

Родился в семье торговца. В социал-демократическом движении с 1894 года. Член РСДРП (сначала Бунда) с 1898 года. В 1902 году арестован в Петербурге и выслан в Енисейскую губернию. В 1903 году бежал. Член Петербургского комитета РСДРП. В октябре 1903 года - январе 1905 года в заключении. Участник Первой российской революции 1905-1907 годов. Большевик. В 1906 году член военной организации РСДРП, арестован. В 1907 году под чужой фамилией уехал в Баку, редактировал профсоюзную газету «Гудок». С 1908 года редактировал в Москве профсоюзное издание, выходившее под разными названиями («Рабочее дело», «Дело труда», «Рабочий путь»). В 1908 году – один из организаторов Центрального бюро профсоюзов Москвы. С 1911 года в ссылке в Канском уезде Енисейской губернии. Публиковался в «Правде» и др. В 1915-1917 годах работал в рабочем кооперативе «Самодеятельность» в Красноярске, стал его председателем. С 1917 года член Красноярского губкома РСДРП(б) и президиума губисполкома. С декабря 1917 года – член президиума краевого экономического совета Западной Сибири. После начала выступления чехословацкого корпуса выехал в Москву. В 1918—1922 годах член коллегии Наркомпрода, заместитель наркомпрода РСФСР, одновременно член правления Цетросоюза, член Сиббюро ЦК РКП (б) и Сибревкома (1920), Юго-Восточного бюро ЦК РКП (б) (1920-1921).

В 1922-1924 годах заместитель наркомвнешторга, затем до 1929 года заместитель наркомфина СССР. Делегат X и XV съездов РКП(б). Сторонник сохранения новой экономической политики. 15 июня 1928 года направил письмо в Политбюро ЦК ВКП(б) об ошибочности политики в отношении крестьянства. Первым из советских руководителей был обвинен в «правом уклоне», когда Н. Бухарина официально к нему еще не относили. В 1932—1935 годах снова - заместитель наркомвнешторга, затем управляющий трестом «Союзпластмасс» в Москве. 23 октября 1937 года арестован. Расстрелян. В 1956 году реабилитирован.