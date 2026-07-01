ФРОСТ РОБЕРТ

Американский поэт, четырехкратный лауреат Пулитцеровской премии.

Ранние годы

Родился в семье журналиста и учителя Уильяма Прескотта Фроста-младшего и Изабель Муди. После смерти отца в 1885 г. Роберт вместе с матерью переехал в Лоуренс, Массачусетс. Там проживал его дедушка, взявший на себя заботу о вдове сына. Там же Роберт поступил в школу, которую окончил с отличием в 1892 г. Во время учебы Фрост особенно проявил себя в латыни и греческом языке.

Еще во время ученичества в нем проснулся интерес к поэзии. В школьной газете было опубликовано его первое стихотворение. Фрост поступил в Дартмутский колледж, однако проучился там всего два месяца. По возвращении домой он работал преподавателем, разносчиком газет, рабочим на фабрике. Для Роберта все эти занятия были оправданы лишь заработком, которого пока не приносила литературная деятельность.

В 1894 г. была опубликована первая поэма Фроста «Моя бабочка. Элегия». Благодаря этому событию в 1895 г. он смог жениться на своей однокласснице Элионор Уайт, в браке с которой родилось шестеро детей. В 1897-1899 гг. Роберт учился в Гарвардском университете . После смерти дедушки Фросту по наследству досталась ферма, на которой он жил и работал девять лет. Однако у Роберта не было необходимого для ведения успешного бизнеса интереса к фермерству, и в результате он вернулся к преподаванию. В 1906-1911 г. он работал учителем английского языка в Нью-Хэмпшире.

Становление

В 1912 г. Фрост продал ферму и вместе с семьей эмигрировал в Великобританию. В 1913 г. была опубликована его первая книга «Воля мальчика» при поддержке Э. Паунда . Отличительной особенностью творчества Фроста стало живописание сельской местности Новой Англии и ее жителей. Лейтмотивом его следующего сборника «К северу от Бостона» стала повседневная жизнь американского фермера. Стихотворения из этого сборника впоследствии стали обязательными для изучения в американских школах. Несмотря на то, что некоторые критики называли слог и язык Фроста «простым» в негативном аспекте этого слова, поэт Э. Томас отмечал, что уникальность американского автора проявляется в использовании элементов бытовой разговорной речи. Сам Фрост называл это «голосом житейского смысла».

В 1915 г. Фросты вернулись в США. На средства, вырученные от издания «Воли мальчика» и «К северу от Бостона» в Америке поэт купил ферму в Нью-Хэмпшире. С 1917 по 1938 г. Фрост преподавал английский язык в Амхерст-колледж. Отличительной особенностью преподавательской методики поэта стали занятия-беседы с учениками, разработка собственных адаптаций произведений Шекспира , Милтона и Йейтса . Большое внимание уделялось изучению слов и правильному их произношению. Фрост отмечал: «Ухо делает все. Ухо – единственный настоящий писатель и единственный настоящий читатель».

К 1920-м Фрост стал живым классиком американской поэзии. В 1924 г. его книга «Нью-Хэмпшир» была удостоена Пулитцеровской премии. Впоследствии он становился лауреатом этой премии в 1931 г., 1937 г. и 1943 г.

В 1930-е Фрост продолжал преподавать, читать публичные лекции, проводить т.н. «беседы о поэзии». Однако этот период успеха и признания его литературного дарования был омрачен семейной трагедией. В 1934 г. скончалась его младшая дочь Марджери, в 1938 г. от сердечного приступа умерла жена Элеонор, в 1940 г. сын Карол совершил самоубийство. В том же году его дочь Ирма была помещена в больницу для душевнобольных. Нужно отметить, что трагические семейные обстоятельства сопровождали Фроста всю жизнь. Ранее в 1900 г. в возрасте 4-х лет умер его старший сын Эллиот, в том же году от рака скончалась мать Роберта. Смерть дочери и сына подкосили Фроста, и в начале 1940-х он решил оставить преподавание. В 1942 г. был опубликован очередной сборник его стихов, пронизанный «неисцелимой печалью, когда уже ничего нельзя поправить».

В 1950-е Фрост – признанный мэтр, самый значительный американский поэт XX в. Он был назначен почетным консультантом Библиотеки Конгресса, выступал в Сенате. В творчестве этого периода Фрост обращается к форме сонета, где метафизически осмысляется человеческая жизнь. Отличительной особенностью стихов этого периода является тонкий психологизм и сохранение разговорных интонаций в диалогах, где переосмысляются вечные библейские сюжеты. Во второй половине 1950-х посетил с лекциями Грецию, Израиль, Бразилию и Англию.

Последний сборник его стихов был опубликован в 1962 г. В том же году поэт посетил СССР, где познакомился с А. Ахматовой , А. Твардовским и др.