ФРОНТИН, СЕКСТ ЮЛИЙ (Sextus Iulius Frontinus)

Римский политический деятель и писатель.

В 58-64 гг. Фронтин воевал в Армении под началом Корбулона, в 70 г. городской претор, участвовал в подавлении восстания Юлия Цивилиса, консул-суффект 73 г., в 74 г. получил должность легата в Британии. В Британии Фронтин добился немалых успехов как военачальник и администратор: он разбил племя силуров и построил Юлиеву дорогу; на этом посту его сменил Агрикола. Возможно, он сопровождал Домициана во время его войны с германцами (82/3 г.), в 86 г. Фронтин был проконсулом Азии. Император Нерва в 97 г. назначает Фронтина смотрителем водопроводов в Риме (curator aquarum). Был консулом-суффектом в 98 г. и ординарным в 100 г., оба раза в паре с Траяном. Плиний Младший отзывался о Фронтине как об одном из самых выдающихся людей своего времени.

Фронтин оставил после себя несколько сочинений; все они были связаны с его должностными обязанностями. До нашего времени сохранились «Стратегемы» («Военные хитрости») и «О римских водопроводах». «Стратегемы» в 4 книгах – сборник примеров греческого и римского военного искусства для военачальников. В I-III книгах содержатся сведения о действиях до, во время и после боя (осады), IV книга описывает выдающиеся военные маневры. «О римских водопроводах» – рассказ о римском водоснабжении, конструкции акведуков и юридических вопросах и злоупотреблениях, связанных с этой областью. Кроме того, ему принадлежали утраченные сочинения «О военном деле» и трактаты по геодезии. В своих работах Фронтин сосредоточен на содержании, а не на форме и стиле.

Сочинения :

Frontinus. De aquaeductu urbis Romae (De aquis urbis Romae) / Hrsg. C. Kunderewicz. Leipzig, 1973;

Iuli Frontini Strategemata / Hrsg. R. I. Ireland. Leipzig, 1990;

Фронтин. Военные хитрости (Стратегемы) / Пер. А. Б. Рановича. СПб., 1996.

Иллюстрация :

Издание «Стратегем» Фронтина.