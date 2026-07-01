ФРОЛОВ Виктор Петрович

Родился 29 сентября 1953 года в г.Хабаровск. Окончил исторический факультет Хабаровского государственного педагогического института в 1979 г.С марта 1986 г. – старший преподаватель кафедры истории СССР и всеобщей истории. Магаданского государственного педагогического института. В 1987–1990 гг. обучался в очной аспирантуре при кафедре всеобщей истории Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена (г. Ленинград).

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук «Либеральная партия Великобритании в 1976–1987 гг.» защитил в ноябре 1990 г. Ученое звание доцента присвоено в ноябре 2000 г. С 1992 по 1998 год – декан гуманитарного факультета Международного педагогического университета в г.Магадане, в 1998–2000 гг. – проректор по гуманитарному образованию Северного международного университета (г.Магадан), в 2000-2002 гг. – заместитель вице-президента по учебно-воспитательной работе университета по заочному и дистанционному образованию, с сентября 2002 г. - доцент кафедры всеобщей истории и истории России Северного международного университета (совр. Северо-Восточный государственый университет, г. Магадан)

В настоящее время Председатель избирательной комиссии муниципального образования город Магадан.

Член Российской Ассоциации британских исследований, член Британского Общества по изучению истории Либерально-демократической партии Великобритании, председатель Магаданского отделения Межрегиональной общественной организации содействия научно-исследовательской и преподавательской деятельности "Общество интеллектуальной истории". Учитель : д.и.н., профессор Левин Г.Р., Сопова Н.К., Фураев В.К. Область научных интересов : Новейшая история Великобритании, современная партийно-политическая система Великобритании.

Сочинения: Либеральные демократы Великобритании на выборах 1988–1991 гг.: надежды на возрождение? Магадан, 2000; Образование партии либеральных демократов в Великобритании. Магадан, 2000; Первые женщины-либералки в британском парламенте, 1921–1951 гг. // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. М., 2002. № 4; Либеральные демократы Великобритании на парламентских выборах: программные установки, стратегия, избиратели (середина 70-х гг. XX в. – начало XXI в.). Магадан, 2003.