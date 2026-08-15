ФРОЛОВ ЭДУАРД ДАВИДОВИЧ

Советский и российский историк-антиковед. Доктор исторических наук (1972), профессор (1974), заведующей кафедрой истории Древней Греции и Рима Института истории СПБГУ (1971), директор Центра антиковедения СПбГУ (1994). Почетный профессор СПбГУ (2010), заслуженный деятель науки РФ (1998), почетный работник Высшего профессионального образования РФ (2004).

Родился в Ленинграде 1 марта 1933 года. В 1955 году окончил исторический факультет ЛГУ. С того же года – сотрудник кафедры Древней Греции и Рима исторического факультета ЛГУ. В 1958 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Жизнь Ксенофонта и его общественно-политические воззрения (преимущественно по «Малым сочинениям»)». С 1971 года возглавляет кафедру Древней Греции и Рима Института истории СПБГУ (ранее – исторического факультета ЛГУ), а с 1994 года - созданный при кафедре Центр антиковедения. В 1972 году защитил докторскую диссертацию на тему «Греческая тирания в IV в. до н.э.». Член редколлегии научного журнала «Вестник древней истории».

Автор более 300 научных публикаций, в том числе 15 монографий. Подготовил несколько десятков кандидатов наук.

В область научных интересов входят история античного мира, Древней Греции и античного Причерноморья, социально-политическая история, генезис античного полиса, история древней тирании, кризис гражданской общины в позднеклассический период, рождение античной социальной утопии, историография античности, философия истории.

Сочинения:

Греция в эпоху поздней классики: общество, личность, власть. — СПб.: Гуманитарная Академия, 2001.

Греческие тираны (IV в. до н. э.). — Л.: Изд-во ЛГУ, 1972.

Огни Диоскуров (античные теории переустройства общества и государства). - Л.: Изд-во ЛГУ, 1984.

Парадоксы истории. Парадоксы античности. — СПб.: Изд. дом СПбГУ, 2004.

Рождение греческого полиса. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1988.

Русская наука об античности: историографические очерки. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999.

Сицилийская держава Дионисия (IV в. до н. э.). — Л.: Изд-во ЛГУ, 1979.

Социально-политическая борьба в Афинах в конце V в. до н. э. Л., 1964.

Факел Прометея: очерки античной общественной мысли. Изд. 2-е, испр. и доп. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1991.