ФРИНИХ (др.-греч. Φρύνιχος)

Древнегреческий трагический поэт.

Афинянин, сын Полифрадмона, ученик Феспида, старший современник Эсхила. Одержал свою первую победу в драматических состязаниях в 67-ю олимпиаду (511-508 гг. до н. э.). Положил начало драматическому диалогу добавлением к предводителю хора отдельного действующего лица, для реплик которого использовался трохеический тетраметр. Усовершенствовал организацию хора, разделив его на две части, одна из которых представляла мужчин, а вторая женщин, и таким образом ввел в драматическое представление женские роли, впервые использовав в сценическом действии женские маски.

Самая ранняя трагедия Фриниха известна нам только по названию – «Алкестида». Она представляла историю молодой жены царя Адмета. Однако в основе сюжетов драм Фриниха лежало не только богатое мифологическое наследие эллинов. Поэт часто обращался к событиям современной ему действительности, вкладывая в свои произведения скрытые намеки и на текущую политическую жизнь. Его самая известная трагедия «Взятие Милета», представленная в 492 г. до н. э., была написана сразу после завоевания этого города персами (494 г. до н. э.). В ней трагик описал подавление восстания ионийцев и разрушение Милета. Пьеса произвела настолько сильное впечатление на зрителей, что вызвала у них слезы. После этого Фриних был приговорен к штрафу за «напоминание о бедах родины», а трагедия была запрещена к последующим постановкам на сцене (Геродот. История, VI, 21).

После окончательной победы греков над персами Фриних написал, предположительно, в 476 г. до н. э., драму «Финикиянки», сюжет которой разворачивался вокруг битвы у Саламина. Корифеем в этой трагедии выступал Фемистокл, активнее других призывавший эллинов к борьбе с персами и вдохновитель победы при Саламине. Трагедия получила свое название потому, что хор в ней представлял, по всей видимости, вдов финикийских моряков, служивших во флоте Ксеркса. В прологе евнух, разыскивая сидения для совета персов, рассказывал о поражении, а вся последующая часть трагедии являлась одним большим плачем о происшедшем.

От трагедий Фриниха до нас дошли лишь незначительные отрывки. Кроме упомянутых выше трех драм еще восемь пьес, благодаря лексикографу Свиде, известны нам по названиям: «Плевронянки» (или «Плеврон»), «Египтяне», «Актеон», «Антей», «Персы», «Данаиды», «Андромеда», «Эригона».

Драматический элемент в трагедиях Фриниха выполнял второстепенную роль. Над действием преобладали лирика и песни хора, изящный ритм которых ценился и впоследствии (Аристофан. Осы, 220. 269). По преданию, Фриних так же, как и Эсхил, умер в Сицилии. Сын Фриниха Полифрасмон также был трагическим поэтом.

Исторические источники:

Геродот. История. VI, 21;

Плутарх. Фемистокл. V, 5;

Страбон. География. XIV, 1, 7;

Аммиан Марцеллин. Деяния. 28, I, 3-4;

Лексикон Свиды s.v. Φρύνιχος.