ФРИНА (др.-греч. Φρύνη)

Знаменитая афинская гетера , послужившая моделью для гениальных творений скульптора Праксителя и художника Апеллеса.

Её настоящее имя – Мнесарета (Μνησαρέτη, т.е. «помнящая о добродетели»), а прозвище «Фрина» (φρύνη – «жаба») она получила за желтоватый цвет кожи; впрочем, её подруги по профессии часто брали себе псевдонимы (Plut. De Pyth. orac., XIV). Она родилась в беотийском г. Феспии (Athen., 590d), но жила в Афинах. По утверждению Афинея, Фрина, отличаясь великолепным телосложением, специально делала так, что увидеть её обнаженной было практически невозможно: она не посещала бани, носила хитон, облегающий все тело. Однако на празднествах в честь Посейдона и Элевсиниях она на глазах у всех снимала одежду и, распустив волосы, входила в море, – якобы, именно это побудило Апеллеса создать свой шедевр «Афродиту Анадиомену» (т.е. Выходящую [из моря]) (Athen., 590f-591). Вероятно, поэтому так впечатлились афинские дикасты, когда на судебном процессе Фрины (один из её отвергнутых любовников обвинил гетеру в святотатстве) её защитник (и возлюбленный) оратор Гиперид вывел её на середину, порвал одежду, обнажив грудь, и когда судьи воочию убедились, как неотразимо прекрасна Фрина, они помиловали её (Ps.-Plut. Mor., 849e). (В поздних риторических трактатах инициатива по обнажению прелестей приписывается самой гетере – например: Quintil. II, 15, 9; Sext. Emp. Adv. Math., 2, 4). Хотя есть и не столь романтическая версия того, как Фрина добилась благосклонности гелиэи : в недошедшей до нас комедии Посидиппа «Эфесянки» (нач. III в. до н.э.) она, рыдая, прикасалась с мольбой к руке каждого судьи (Athen., 591e–f). Скульптора Праксителя, другого своего возлюбленного, Фрина вдохновила на создание «Афродиты Книдской» – самого знаменитого изображения в античности богини любви и первой обнаженной статуи богини. Более стыдливые жители о-ва Кос предпочли другую «Афродиту» Праксителя – одетую (Plin., XXXVI, 20-24).

Гетера была не только прекрасна, но умна и находчива. Павсаний рассказывает, что Фрина уговорила Праксителя подарить ей его лучшее произведение, но художник не захотел сказать, какую свою статую он считает самой прекрасной. «И вот раб Фри­ны, вбе­жав, гово­рит Прак­си­те­лю, что боль­шая часть его про­из­ве­де­ний поги­ба­ет, так как огонь охва­тил его жили­ще, но не все еще уни­что­же­ны. Прак­си­тель тот­час же бро­сил­ся к две­рям, выхо­дя­щим нару­жу, гово­ря, что от его тру­дов не оста­нет­ся ниче­го, если пла­мя дей­стви­тель­но охва­ти­ло его Сати­ра и его Эро­та. Тогда Фри­на веле­ла ему успо­ко­ить­ся и остать­ся у нее; с ним не слу­чи­лось ниче­го ужас­но­го, но она устро­и­ла хит­рость, чтобы он сознал­ся, какое из его тво­ре­ний самое пре­крас­ное. Таким обра­зом Фри­на выбра­ла себе Эро­та» (I, 20 – перевод С.П. Кондратьева). Эту статую она потом принесла в дар храму в родных Феспиях (Athen., 591b).

Фрина была очень богата: Афиней утверждает, ссылаясь на Каллистрата, что она обещала отстроить фиванские стены, если фиванцы на них напишут: «Александр разрушил, гетера Фрина отстроила», но те не согласились.

Спустя годы и века после смерти Фрины, в Дельфах среди статуй богов стояла позолоченная статуя Фрины работы Праксителя (Paus., XV, 1). При виде этой статуи киник Кратет сказал, что это – дар невоздержности эллинов (Athen., 591b); но с бо́льшим правом, можно сказать, что это их дар восхищению красотой.

Исторические источники:

Павсаний. Описание Эллады. Кн. I, X;

Псевдо-Плутарх. Жизнеописания десяти ораторов;

Афиней. Пир мудрецов. Кн. XIII.

Иллюстрация :

Афродита Книдская. Римская копия с греческого оригинала. Рим. Палаццо Альтемпс.