ФРИНА (др.-греч. Φρύνη)
Знаменитая афинская гетера, послужившая моделью для гениальных творений скульптора Праксителя и художника Апеллеса.
Её настоящее имя – Мнесарета (Μνησαρέτη, т.е. «помнящая о добродетели»), а прозвище «Фрина» (φρύνη – «жаба») она получила за желтоватый цвет кожи; впрочем, её подруги по профессии часто брали себе псевдонимы (Plut. De Pyth. orac., XIV). Она родилась в беотийском г. Феспии (Athen., 590d), но жила в Афинах. По утверждению Афинея, Фрина, отличаясь великолепным телосложением, специально делала так, что увидеть её обнаженной было практически невозможно: она не посещала бани, носила хитон, облегающий все тело. Однако на празднествах в честь Посейдона и Элевсиниях она на глазах у всех снимала одежду и, распустив волосы, входила в море, – якобы, именно это побудило Апеллеса создать свой шедевр «Афродиту Анадиомену» (т.е. Выходящую [из моря]) (Athen., 590f-591). Вероятно, поэтому так впечатлились афинские дикасты, когда на судебном процессе Фрины (один из её отвергнутых любовников обвинил гетеру в святотатстве) её защитник (и возлюбленный) оратор Гиперид вывел её на середину, порвал одежду, обнажив грудь, и когда судьи воочию убедились, как неотразимо прекрасна Фрина, они помиловали её (Ps.-Plut. Mor., 849e). (В поздних риторических трактатах инициатива по обнажению прелестей приписывается самой гетере – например: Quintil. II, 15, 9; Sext. Emp. Adv. Math., 2, 4). Хотя есть и не столь романтическая версия того, как Фрина добилась благосклонности гелиэи: в недошедшей до нас комедии Посидиппа «Эфесянки» (нач. III в. до н.э.) она, рыдая, прикасалась с мольбой к руке каждого судьи (Athen., 591e–f). Скульптора Праксителя, другого своего возлюбленного, Фрина вдохновила на создание «Афродиты Книдской» – самого знаменитого изображения в античности богини любви и первой обнаженной статуи богини. Более стыдливые жители о-ва Кос предпочли другую «Афродиту» Праксителя – одетую (Plin., XXXVI, 20-24).
Гетера была не только прекрасна, но умна и находчива. Павсаний рассказывает, что Фрина уговорила Праксителя подарить ей его лучшее произведение, но художник не захотел сказать, какую свою статую он считает самой прекрасной. «И вот раб Фрины, вбежав, говорит Праксителю, что большая часть его произведений погибает, так как огонь охватил его жилище, но не все еще уничтожены. Пракситель тотчас же бросился к дверям, выходящим наружу, говоря, что от его трудов не останется ничего, если пламя действительно охватило его Сатира и его Эрота. Тогда Фрина велела ему успокоиться и остаться у нее; с ним не случилось ничего ужасного, но она устроила хитрость, чтобы он сознался, какое из его творений самое прекрасное. Таким образом Фрина выбрала себе Эрота» (I, 20 – перевод С.П. Кондратьева). Эту статую она потом принесла в дар храму в родных Феспиях (Athen., 591b).
Фрина была очень богата: Афиней утверждает, ссылаясь на Каллистрата, что она обещала отстроить фиванские стены, если фиванцы на них напишут: «Александр разрушил, гетера Фрина отстроила», но те не согласились.
Спустя годы и века после смерти Фрины, в Дельфах среди статуй богов стояла позолоченная статуя Фрины работы Праксителя (Paus., XV, 1). При виде этой статуи киник Кратет сказал, что это – дар невоздержности эллинов (Athen., 591b); но с бо́льшим правом, можно сказать, что это их дар восхищению красотой.
Исторические источники:
Павсаний. Описание Эллады. Кн. I, X;
Псевдо-Плутарх. Жизнеописания десяти ораторов;
Афиней. Пир мудрецов. Кн. XIII.
Иллюстрация:
Афродита Книдская. Римская копия с греческого оригинала. Рим. Палаццо Альтемпс.