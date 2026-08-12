ФРИДМАН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Биография и научная карьера

Родился в творческой семье, композитора и преподавательницы игры на фортепиано. Во время учебы во 2-ой Санкт-Петербургской гимназии увлекся астрономией. Во время первой русской революции печатал политические прокламации, несмотря на это окончил гимназию с золотой медалью, написал первую научную статью. В 1906-1910 гг. учился на физико-математическом факультета Санкт-Петербургского университета. После окончания учебы преподавал в Институте инженеров путей сообщения и в Горном институте. В 1913 г. начал работать в Аэрологической обсерватории. В 1914 г. отправлен в научную командировку в Германию, в университет г. Лейпциг под руководством норвежского метеоролога В.Ф. Корен Бьеркнеса. После начала Первой мировой войны , добровольцем ушел на фронт. Служил в 24-ом корпусном авиационном отряде. Неоднократно участвовал в боевых вылетах, особо отличился при взятии крепости Перемышль, за что ефрейтер Фридман был удостоен 16 марта 1915 г. солдатского Георгиевского креста IV-й степени. 11 декабря 1916 г. уже в звании прапорщика получил орден Святого Владимира IV-й степени. Некоторое время был прикомандирован к киевской военной школе, в которой читал курсы по аэронавигации. В это время Фридман также занимался организацией метеослужбы на фронте, а также разработкой первых отечественных авиаприборов в Центральной аэронавигационной станции (г. Киева). Параллельно начал преподавать в Университете святого Владимира. Поскольку ситуация на фронте складывалась непросто, то производство было решено перенести в Москву. На Красной Пресне, в помещении бывших Пруссаковских бань, в Соколовском переулке под руководством Фридмана стали работать мастерские, вокруг которых чуть позже возник завод «Авиаприбор», директором которого стал Александр Александрович. Дальше его научная карьера связана с Пермским университетом, где он проработал два года, откуда в 1920 г. он вернулся в Петроград для работы в Главной физической обсерватории, параллельно преподавал в Институте инженеров путей сообщения и в Петроградском политехническом институте. В 1923-1924 гг. побывал в нескольких заграничных командировках. В 1922—1924 годах занимался разработкой моделей нестационарной Вселенной (впоследствии получившей его имя). Его работы и результаты исследований печатались в передовых научных изданиях того времени. Полемизировал с А. Энштейном. 5 февраля 1925 г. стал директором Главной геофизической обсерватории, в то время находившейся во главе Гидрометеорологической службы всей России. В июле 1925 г. совершил рекордный полет на аэростате, достигнув высоты 7400 метров, что стало рекордом СССР того времени. Летом 1925 г. во время поездки по Крыму заразился тифом. По возвращении в Ленинград скончался и был похоронен на Смоленском православном кладбище.