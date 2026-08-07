ФРИДЕРИКС ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, барон

Сын генерал-лейтенанта, из дворян Киевской губернии, православный. Окончил Пажеский корпус. 26.8.1856 произведен в прапорщики с назначением в лейб-гвардии Преображенский полк. 15.12.1859 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 20.12.1861 окончил академию и оправлен в свою часть. 17.4.1862 произведен в подпоручики. 19.5.1863 произведен в поручики. Участник подавления польского мятежа 1863 г. 13.5.1865назначен адъютантом военного министра. 27.3.1866 произведен в штабс-капитаны. 28.4.1871 произведен в капитаны за отличие по службе. 30.8.1874 произведен в полковники за отличие по службе. 12.10.1876 назначен флигель-адъютантом его императорского величества и военным агентом в Париже. 30.8.1884 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. 30.8.1894 произведен в генерал-лейтенанты. 27.9.1896 назначен генерал-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 29.7.1899 назначен почетным опекуном Санкт-Петербургского присутствия Опекунского совета учреждений Императрицы Марии. 6.12.1904 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. В начале Первой мировой войны находился на лечении на территории Германии и 21.7.1914 был задержан как военнопленный. Вскоре освобожден по состоянию здоровья и через Данию вернулся в Петроград. 18.12.1914 исключен из списков умершим.

Жена: дочь отставного майора Варвара Андреевна (урожденная Арапова). Дети: Александр (р. 11.4.1868), Елизавета (р. 4.7.1869).