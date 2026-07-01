ФРИЧ ЙОЗЕФ ВАЦЛАВ

Чешский поэт, журналист и политический деятель, активно проявивший себя во время событий 1848 г.

Политика

Родился 5 сентября 1829 г. в Праге в семье чешского патриота, адвоката и политика либеральных взглядов Йозефа Франтишека Фрича. Уже учась в старшей школе, он присоединился к нелегальному движению радикальных демократов, в частности – к объединению патриотически настроенных студентов «Славия». Затем он продолжил образование на философском факультете Пражского университета. В 1846 г., опасаясь преследований, покинул Прагу, и даже не сообщив ни о чем родителям, отправился сначала в Гамбург, оттуда в Лондон и затем Париж, где познакомился с польскими политическими эмигрантами. Годом позже он вернулся в чешскую столицу, где вступил в тайный союз чешских радикальных демократов «Рипил» («Repeal»). Именно от этого общества исходил призыв к населению Праги принять участие в Святовацлавском собрании 11 марта 1848 г., что послужило началом революции 1848-1849 гг. в Чешских землях. Лично Й.В. Фрич занимался выводом студентов на баррикады и организацией баррикадных боев. Тогда девятнадцатилетний Фрич, наряду с К. Сабиной и Э. Арнольдом, был одним из лидеров движения радикальных демократов, активно проводя борьбу не только на баррикадах, но и на политическом и литературном поле.

После подавления пражского восстания Фрич бежал сначала в Вену, затем в Загреб и, наконец, принял участие в восстании словаков против венгров, присоединившись к словацкой революционной армии Людовита Штура. В Словакии он получил ранение и вернулся в Прагу. Там в 1849 г. Фрич стоял у истоков создания организации «Чешско-моравское братство», но вскоре был арестован за подготовку очередного восстания и приговорен к 18 годам заключения в тюрьме словацкого города Комарно за государственную измену. Однако отбывать весь срок ему не пришлось и в 1854 г. он был помилован и освобожден.

Литература

По выходу из тюрьмы Фрич отошел от политической активности. Теперь основной областью его интересов стала литературная жизнь Праги. Уже в 1855 г. он выпустил альманах «Lada-Nióla», который, хоть и был художественно незрелым, однако, сыграл свою роль как одна из первых полемических площадок, где новое поколение чешских литераторов могло публиковать свои работы. В частности, здесь печатались такие авторы как В.Ч. Бендл-Страницкий, Б. Немцова ​, а также жена самого Фрича, писавшая под псевдонимом Анна Сазавская. Сам Фрич публиковал здесь не только собственные сочинения, но также и переводы стихов Гейне .

В 1858 г. Йозеф Вацлав Фрич вместе с Я. Нерудой и В. Галеком стал одним из учредителей литературного альманаха «Май», ставшего рупором целого поколения чешских литераторов, так называемых «маевцев». Здесь, однако, поэт не успел проявить себя, так как в том же году был вновь арестован, пробыл год в заключении и отпущен при условии эмиграции за пределы Австрийских земель. Он отправился сначала в Лондон, затем в Париж. В изгнании он основал литературные журналы «Чех» и «Бланик», писал стихи и прозу, работал журналистом, не теряя при этом интереса к политике. В Лондоне он общался с А. Герценом , после австро-прусской войны проживал в Берлине, где продолжил борьбу за независимость Чешских земель от Австрии, однако, это не привело к каким-либо конкретным мерам.

Его литературная работа всегда была теснейшим образом связана с его политической и гражданской активностью. В его ранней поэзии преобладали субъективные, юношеские и смутно-геройские идеалы, лишь сильнее выступавшие вперед в ситуации национального угнетения. Проблемы чешского народа поэт понимал как его «смутную учесть», с которой он не желал примириться. В своих ранних стихах он взволнованно говорит об этом (цикл «Споры души» («Rozpravy duše»), частично вошедший в сборник «Výbor básni» (1861)). Вершиной его поэтического творчества можно назвать сборник «Песни из бастиона» («Písně z bašty»), который был окончен в 1862 г., но так и не издан при жизни автора. Это политически окрашенные стихи, с явным пристрастием, пафосом и искренним увлечением говорящие о наболевших для Фрича темах. Эти открыто агитационные стихи можно было написать лишь в изгнании, вне досягаемости австрийской цензуры. Стихи были стилизованы под воззвания, шедшие из заключения. Поэтический дар Фрича в эмиграции, вдали от привычной ему кипучей политической жизни, угас.

В 1884-1887 гг. он пишет мемуары, книгу «Paměti», в которой ему удалось поймать свои впечатления, наблюдения, идеи самого яркого отрезка своей жизни (до изгнания). В этом пестром рассказе очень живо показана атмосфера пражской культурной и общественной жизни 1840-1850-х гг., подробно показаны отношения внутри круга чешских литераторов, радикально настроенного чешского студенчества.

В 1870-е гг. Фрич жил в Будапеште и Загребе. В 1880 г. ему было позволено вернуться на родину, и он поселился в Праге, где продолжил принимать участие в издании альманаха «Май». В новой политической ситуации он после стольких лет в изгнании разбирался плохо и полностью сосредоточился на литературной работе. 14 октября 1890 г. Йозеф Вацлав Фрич умер. Его соратник Ян Неруда написал о нем в некрологе: «муж, герой, но до последнего вздоха – ребенок».