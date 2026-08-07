ФРЕЗЕ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Сын горного инженера генерал-майора А.Е. Фрезе, в 1868 г. род внесен в число дворянских родов Казанской губернии, православный. 10.6.1860 окончил Институт Корпуса горных инженеров по 1-му разряду, произведен в поручики Корпуса горных инженеров. 22.8.1860 назначен для практических занятий в распоряжение управляющего Змеиногорским краем. 22.8.1861 назначен приставом плавильного производства Локтевского завода. Участвовал в кампании против кокандцев 1864 г. С 23.4.1864 по 1.10.1864 состоял при полковнике М.Г. Черняеве для геогностических исследований за рекой Чу. 25.6.1864 назначен помощником управляющего Локтевским заводом. 18.6.1865 произведен в штабс-капитаны корпуса горных инженеров за отличие по службе. 14.7.1865 назначен и. д. управляющего Локтевским заводом. 3.5.1866 произведен в капитаны за боевые отличия и зачислен в Военное ведомство с назначением в 87-й пехотный Нейшлотский полк. 1.11.1868 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба 28.3.1871 произведен в майоры за отличные успехи в науках. 3.4.1871 окончил академию по1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в штаб войск гвардии и Петербургского военного округа. 3.8.1872 переведен в Генеральный штаб с переименованием в капитаны и назначением старшим адъютантом штаба 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. 30.9.1872 назначен помощником старшего адъютанта штаба войск гвардии и Петербургского военного округа. 10.9.1874 назначен секретарем штаба войск Гвардии и Петербургского военного округа. 13.4.1875 произведен в подполковники. 18.5.1875 назначен состоять для поручений при штабе войск гвардии и Петербургского военного округа. 2.11.1876 назначен помощником штаб-офицера, заведующего вожатыми в действующей армии. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 25.6.1877 произведен в полковники за отличие по службе. 2.10.1877 назначен штаб-офицером для поручений при начальнике штаба действующей армии. 9.9. 1878 назначен состоять для поручений при штабе войск гвардии и Петербургского военного округа. 3.12.1878 произведен в генерал-майоры за боевые отличия (старшинство с 6.5.1884, установлено 18.5.1884) с прикомандированием к войскам гвардии и Петербургского военного округа . С 28.3.1879 по 23.10.1879 и. д. начальника штаба 1-й гвардейской пехотной дивизии. 1.6.1880 назначен временно командующим лейб-гвардии Семеновским полком. 17.8.1880 назначен командиром лейб-гвардии Егерского полка. 4.5.1887 назначен начальником штаба 2-го Кавказского армейского корпуса. 4.12.1888 назначен состоять при войсках Кавказского военного округа. 17.4.1889 назначен начальником штаба Кавказского армейского корпуса. 2.2.1891 назначен эриванским губернатором. 30.8.1894 произведен в генерал-лейтенанты. 16.11.1895 назначен виленским губернатором. 24.5.1896 назначен помощником шефа жандармов. 4.2.1897 назначен помощником главноначальствующего гражданской частью на Кавказе и командующего войсками Кавказского военного округа. 6.12.1903 произведен в генералы от инфантерии. 12.10.1904 назначен виленским, ковенским и гродненским генерал-губернатором и командующим войсками Виленского военного округа. 19.12.1905 назначен членом Государственного совета. Входил в Правую группу. В начале Первой мировой войны находился на лечении на территории Германии и 21.7.1914 был задержан как военнопленный. В течение месяца содержался в тюрьме Моабит. В январе 1915 г. освобожден из плена. 4.2.1915 прибыл в Петроград. 14.12.1917 уволен со службы с 25.10.1917 с пенсией. В 1918 г. проживал в Петрограде. Дальнейшая судьба неизвестна

На 1900 г. вдовец. Детей не имел.