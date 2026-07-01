ФРЕЙЗЕР САЙМОН

Ранние сведения

Саймон родился 20 мая 1770 г. в Мэплтауне. Его семья – шотландские горцы из Кулбоки. Отец был капитаном британской армии, попал в плен к американцам, где и умер. После войны мать вместе со всей семьей перебралась в Канаду, в окрестности г. Кадиллак (Квебек).

В четырнадцатилетнем возрасте Ф. покинул семью и перебрался в Монреаль. В 1786 г. поступил учеником в Северо-Западную компанию. Трудился в Атабаске. С 1801 г. – партнер компании.

Исследователь

В 1805 г. Северо-Западная компания поручила Ф. изучить земли западнее Скалистых гор. Однако основной целью было создание торговых факторий, поиск путей передвижения. Осенью 1805 г. Ф. поднялся вверх по р. Пис-Ривер и создал факторию Роки Маунтин Портэйдж Хаус. Пройдя Скалистые горы, группа Ф. направилась вверх по р. Парснип и Пэк и открыла Форт форелевого озера. Земли получили наименование Новая Каледония. Позднее было открыто оз. Кэрриер, где в 1806 г. построен Форт-Сент-Джеймс. Также Ф. изучил место слияния р. Нечако и Фрейзер (будущее название). Здесь был построен Форт Джордж.

Экспедиция

28 мая 1808 г. Ф. и 23 члена экспедиции покинули Форт-Джордж на четырех каноэ и отправились по р. Фрейзера. Спустя тринадцать дней отряд пошел пешком, изредка пересаживаясь на каноэ. По пути экспедиции встречались туземные племена, с которыми складывались непростые отношения. Спуск по реке занял 36 дней. Однако по пути назад в экспедиции вспыхнул бунт, вызванный враждебностью местных племен и боязнью прохода через эти территории. Подавив недовольство, Ф. и его отряду удалось вернуться в Форт-Джордж 6 августа 1808 г.

Новые дела

Ф. продолжил заниматься торговлей пушниной в Северо-Западной компании. В 1809 г. он отбыл из Новой Каледонии в Атабаск. Здесь Ф. руководил работами по обустройству района р. Маккензи. В дальнейшем эта же работа выполнялась Ф. в районе долины р. Ред-Ривер. Стал участником конфликта между Северно-Западной компанией и Компанией Гудзонова залива, который перерос в сражение у семи дубов в июне 1816 г., в ходе которого был убит губернатор колонии Р. Семпл. Оказался под арестом. В сентябре 1816 г. Ф. привезли в Монреаль, где отпустили под залог (в 1818 г. оправдан). В 1817 г. Ф. возвратился в Форт-Уильям.

В 1818 г. Ф. изменил род деятельности. Оставив торговлю пушниной, он перебрался в район соврем. Корнуолла в Онтарио. В 1837 г. был капитаном первого полка Стормонтской милиции.

Умер Ф. 18 августа 1862 г. на своей ферме в округе Стормонт, расположенной в провинции Онтарио (Канада).

Семья

Супруга – Кэтрин Макдоннелл. У пары были пять сыновей и три дочери.