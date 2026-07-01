ФРЕЙД ЛЮСЬЕН МАЙКЛ

Британский живописец, портретист.

Ранние годы

Внук Зигмунда Фрейда родился в семье младшего сына основателя психоанализа архитектора Эрнста Людвига Фрейда и его жены Люси Браш. Еврейское происхождение вынудило пару в 1933 г. покинуть Германию. Семья переехала в Лондон и в 1939 г. получила британское подданство. Люсьен учился в школах Дартингтон Холл в Девоне и Брайнстон в Дорсете, из которой был исключен за неподобающее поведение. Фрейд некоторое время посещал Центральную школу искусств в Лондоне, а с 1939 по 1942 гг. обучался в Восточно-англиканской школе живописи и рисования Седрика Морриса. В 1942-1943 гг. был студентом Голдсмитского колледжа при Университете Лондона.

Становление

В 1943 г. Фрейд выполнил иллюстрации для поэтического сборника Николаса Мура «Стеклянная башня». В 1944 г. в Галерее Лефевр прошла первая выставка работ молодого художника. В 1946 г. он побывал в Париже перед поездкой в Грецию, где посетил живописца Джона Кракстона, представителя неоромантизма. В начале 1950-х неоднократно бывал в Дублине, где работал в мастерской Патрика Свифта, представителя фигуративизма. В целом, творческая карьера Фрейда строилась в Лондоне.

Исследователи творчества художника отмечают, что в период раннего формирования творческой манеры Фрейд находился под влиянием сюрреализма и немецкого экспрессионизма. В послевоенный период живописец постепенно вырабатывает уникальный стиль, соединяющий приглушенный колорит и линеарность. Во второй половине 1940-х Фрейд движется в сторону фигуративизма, где главным объектом исследования для него становится человек. Сам художник отмечал: «Мой интерес в людях как в субъекте – интерес испытателя, исследователя, наблюдателя за людьми. Мне в этом смысле еще нравятся лошади».

Творчество

С 1950-х основной темой в творчестве Фрейда становится человек. Он обращается к жанру портрета, трактуя образы родственников, друзей и знакомых в фигуративной манере. Особое внимание художник уделял текстуре – с середины 1950-х он стал использовать широкие кисти, позволявшие ему добиться наибольшей выразительности через пастозность. Фрейд отмечал: «Я хочу, чтобы краска работала как плоть. Если не слишком управлять моделями, а просто сосредоточить внимание на их физическом присутствии, могут произойти интересные вещи. Вы обнаружите, что ухватили в них нечто, о чем никто из вас [двоих] не догадывался».

В 1950-е гг. в художник отходит от графичного стиля изображения, подчиняя свою творческую манеру свободной размашистой ритмике. Несмотря на то, что центральным объектом изображения в творчестве Фрейда оставалась человеческая фигура, он также пишет с натуры виды своего сада и мастерской.

К 1960-м Фрейд выработал колористические и композиционные решения, сохранявшиеся в его живописной манере до конца жизни. Приглушенные тона цветовых пятен, собранные художником в единый каркас человеческой плоти во всей ее неприкрытой наготе, контрастируют с динамичностью светлых участков полотна ради главной задачи. Фрейд сформулировал ее так: «Моя цель в живописи – привести в движение чувства, интенсифицировав реальность».

Наиболее частым композиционным решением является размещенная на стуле или диване человеческая фигура. Каждый раз художник рассказывает уникальную историю, соединяя переживание телесного и пространственного опыта. Фактически каждый раз Фрейд обращается к вечной теме искусства – человек, его тело и телесность в отношении к окружающему миру.

В 1970-1980-е состоялись две крупные персональные выставки Фрейда, закрепившие за ним статус одного из самых значительных представителей фигуративной живописи. В 1976 г. Р.Б. Китай в предисловии к каталогу выставки «Человеческая глина», объединившей работы различных художников-фигуративистов, ввел термин «Лондонская школа», включив в число ярчайших живописцев современности и Фрейда. Условное название «Лондонская школа», с одной стороны, подчеркнула особый путь британской живописи, развивавшейся независимо от континентальных тенденций на протяжении столетий, и те ее традиции, внутри которых сформировались обозначенные Китаем художники, с другой стороны, общность их индивидуальностей, где главной стала личность живописца.

Одной из самых значимых работ 1990-х гг. стала картина «Социальный смотритель спит» (1995). На ней изображена Сьюзен Тайли, работница центра занятости. В 1994-1996 гг. Фрейд написал несколько портретов «Большой Сью», чье 127-килограммовое тело художник характеризовал как «плоть без мускулов, дающую особенную текстуру». Фрейд с интересом изучает пластику массивного тела, светлыми закругленными мазками передавая его тяжеловесность. Эта картина установила рекорд по стоимости на аукционе Кристи в 2008 г.

В 1990-е и 2000-е Фрейд продолжает работать в жанре портрета. Наиболее значимым произведением, подчеркнувшим статус культового художника, стало изображение королевы Елизаветы II (2001).