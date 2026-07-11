ФРЕДЕРИКС ВЛАДИМИР (АДОЛЬФ-АНТОН-ВЛАДИМИР) БОРИСОВИЧ, граф

Сын генерал-адъютанта генерала от инфантерии барона Б.А. Фредерикса, из дворян Санкт-Петербургской губернии, лютеранин. Получил домашнее образование. 17.3.1856 поступил унтер-офицером на правах вольноопределяющегося в лейб-гвардии Конный полк. 20.10.1856 переименован в юнкера. 17.9.1857 получил звание эстандарт-юнкера. 25.3.1858 произведен в корнеты за отличие по службе. 30.8.1860 произведен в поручики. 17.4.1863 произведен в штабс-ротмистры. 30.8.1866 произведен в ротмистры. 9.10.1867 утвержден командиром 4-го эскадрона лейб-гвардии Конного полка. 30.8.1869 произведен в полковники. 25.3.187 1назначен флигель-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 27.7.1875 назначен командующим лейб-гвардии Конного полка. 1.1.1879 произведен в генерал-майоры (со старшинством с 30.8.1880) с назначением в Свиту его императорского величества и утверждением командиром полка. 19.6.1881 назначен командиром 1-й бригады 1-й гвардейской кавалерийской дивизии с оставлением командиром лейб-гвардии Конного полка. 14.7.1883 отчислен от должности командира лейб-гвардии Конного полка. 16.3.1891 повелено быть в должности шталмейстера Двора его императорского величества и управляющим Придворной конюшенной частью. 30.8.1891 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе и пожалован в шталмейстеры Двора его императорского величества. 4.12.1893 назначен помощником министра императорского двора и уделов на правах товарища министра. 24.3.1896 назначен генерал-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 6.5.1897 назначен управляющим министерством императорского двора и уделов и и. д. канцлера российских императорских и царских орденов. 5.4.1898 назначен министром императорского двора и уделов и канцлером российских императорских и царских орденов. 14.6.1898 назначен командующим Императорской главной квартирой с оставлением в должности. 1.1.1901 произведен в генералы от кавалерии за отличие по службе. 4.11.1905 назначен членом Государственного совета с оставлением в должностях. 21.2.1913 возведен в графское достоинство Российской империи. Во время Первой мировой войны сопровождал императора во всех поездках, а также постоянно находился с императором в Штабе верховного главнокомандующего. 2.3.1917 скрепил своей подписью манифест об отречении Николая II от престола. 5.3.1917 удален от императора по требованию Временного правительства. 9.3.1917 арестован в Гомеле железнодорожными рабочими и доставлен в Петроград в Таврический дворец, где находился под стражей. 11.3.1917 по требованию врачей перевезен в Евангелическую больницу и вскоре освобожден. 28.03.1917 уволен от службы по прошению с мундиром и пенсией. Проживал в Петрограде. Обращался к советскому правительству с просьбой о выезде за границу. В 1924 выехал в Финляндию. Погребен на кладбище города Кауниайнен в Финляндии.

Владел имениями в Финляндии, Гатчине и на станции Сиверская Варшавской железной дороги, а также четырьмя каменными домами в Петрограде.

Жена: дочь инженер-генерал-майора Ядвига (Гедвига Иоганна Александра) Алоизиевна (урожденная Богушевская, в первом браке Цехолевская) (1838–5.10.1919, Петроград), статс-дама. Дети: Евгения (8.5.1871–29.12.1950) (в замужестве Воейкова), фрейлина, замужем за дворцовым комендантом генерал-майором Свиты его императорского величества В. Н. Воейковым, Эмма (30.10.1873–20.02.1945), фрейлина.