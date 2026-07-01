ФРЕДЕГАР (лат. Fredegarius Scholasticus)

Условное имя, которым с XVI в. обозначают автора (авторов) монументального исторического произведения, созданного в середине VII в., «Хроник Фредегара».

Хотя имя Фредегар имеет, безусловно, франкское происхождение, в Средние века этот текст не приписывался ему. Впервые автором «Хроник» назван «архидиакон Фредегар» в 1579 г. Основание подобной атрибуции неизвестно. В разное время единство авторства «Хроник» подвергалось сомнению исследователями. Отмечалась слишком частая смена географического и тематического фокуса повествования в «Хрониках».

В настоящее господствует теория одного автора. «Хроники Фредегара» охватываю всю историю франков от сотворения мира до событий 660‑х гг. В отличие от «Истории» Григория Турского , в «Хрониках Фредегара» предпринята попытка написать историю народа, а не церкви или отдельной местности.

Фредегар первым предложил т. н. «троянскую легенду», согласно которой франки происходили от троянцев, что означало равенство франков римлянам, которые также считали своими предками троянцев.

«Хроники Фредегара» в нынешнем виде состоят из 4-х книг, первые три основаны в значительной степени на известных нам источниках — сочинении Идация, историческом труде Иеронима Стридонского и «Истории» Григория Турского. 4‑я книга считается оригинальным текстом. Помимо стистематического и подробного изложения франкского королевства династии Меровингов , Фредегар сообщает много важных сведений о лангобардах, вестготах и Византии .

Особенное значение имеют главы «Хроник Фредегара», посвященные истории ранних славян и т. н. государству Само. «Хроники Фредегара» были продолжены в VIII в., а в 727 г. они послужили одним из главных источников для другого важного труда по истории франков — «Книги истории франков».

Иллюстрации:

Средневековый хронист.

Исторические источники:

Хроники Фредегара / Пер. с лат., коммент., вступ ст. Г.А. Шмидта. СПб- Москва, 2015. 464 с.

Автор статьи: Г. А. Шмидт