ФРАНС АНАТОЛЬ

Французский писатель. Лауреат Нобелевской премии (1921).

Биография

Происходил из семьи владельца книжного магазина. Обучался в иезуитском коллеже, однако учеба здесь ему не нравилась, в результате после нескольких провальных попыток выпускных экзаменов смог окончить коллеж в 20-летнем возрасте.

С середины 1860-х молодой человек избрал себе работу библиографа. Она привела его в мир французских литераторов. Он познакомился и сблизился с парнасцами – представителями нового направления в поэзии, отбрасывавшими устаревший романтизм. После участия во франко-прусской войне 1870-1871 годов Франс трудился редактором. В 1875 году он написал ряд статей о писателях-современников для издания «Le Temps». После этого газета предложила ему постоянное место литературного критика. Он блестяще вел свою рубрику, став одним из ведущих сотрудников. С 1876 и до 1890 года Франс замещал директора библиотеки Сената. Эта должность позволяла ему спокойно заниматься литературным творчеством.

Анатоль Франс придерживался левых политических взглядов. В 1898 году он участвовал в печально известном деле Дрейфуса , первым подписав письмо-протест Эмиля Золя . Он выступал с лекциями перед рабочими и на митингах, участвовал в организации народных университетов. Был близок к французским социалистам, с лидером которых, Жаном Жоресом , был в дружеских отношениях.

В 1913 году Франс посетил Россию. После получения Нобелевской премии в 1921 году средства от нее он направил голодающим нашей страны, только что пережившей гражданскую войну .

Острое, ироничное перо Анатоля Франса привело к вхождению его произведений в «Индекс запрещенных книг» Католической церкви в 1922 году.

Писатель умер через два года, осенью 1924-го. Погребен на парижском кладбище Нейи-сюр-Сен.

Творчество

Писательский дебют Анатоля Франса состоялся в 1881 году, когда он создал роман «Преступление Сильвестра Боннара». В нем уже проявилась характерная для Франса ирония и критика окружающей действительности.

В 1890-е автор часто обращался к различным аспектам христианской религии. Роман «Таис» (1890) повествовал о куртизанке, пришедшей к святости. Первым векам христианства и возрожденческой эпохе посвящен сборник рассказов Франса 1892 года «Перламутровый ларец». Героем двух других повестей («Харчевня королевы Гусиные лапки» и «Суждения господина Жерома Куаньяра» 1893) становится католический аббат Куаньяр, борющийся со своими грехами.

Позднее Анатоль Франс обратил свое внимание на социальные романы, которые характеризовала яркая политическая сатира. Это четыре произведения («Под городскими вязами», «Ивовый манекен», «Аметистовый перстень», «Господин Бержере в Париже»), составляющие цикл под названием «Современная история». Он создавался автором в 1897-1901 годах. Цикл объединял главный герой – историк Бержере, сочетавший в себе скептически-ироничный и одновременно беспристрастный взгляд на действительность с ее политической и социальной борьбой.

В 1900-е Франс обратился к истории. Так, в 1908 году он создал двухтомную «Жизнь Жанны д’Арк», прохладно встреченную публикой. Больший успех имел написанный в привычной сатирической манере роман «Остров пингвинов», по сути пародировавший французские исторические и современные реалии. На тему Великой французской революции в 1912 году был написал роман «Боги жаждут». Произведение 1914 года «Восстание ангелов» иронично описывало непростые отношения бога и дьявола, что также намекало на революционные события в жизни земной.

В последние годы жизни мастер более увлекается автобиографическими темами, которые нашли отражение в сочинениях «Маленький Пьер» 1918 года и «Жизнь в цвету» 1922 года.

В своем творчестве Анатоль Франс выступил последовательным и острым критиком современной ему действительности и исторических событий прошлого, при этом сохраняя некую невозмутимость и спокойствие наблюдателя со стороны, что стало его отличительной авторской чертой.