ФРАНК Семен Людвигович

Религиозный философ и психолог.

В гимназические годы в Москве, а затем в Нижнем Новгороде (1886-1894) увлекался народничеством и марксизмом. , Учился на юридическом факультете Московского университета . В 1894 г. вступил в социал-демократический кружок. В 1898 г. познакомился в П. Струве, входил в группу "критических марксистов". Принимал активное участие в студенческих волнениях 1899 г., был арестован и выслан из Москвы на два года за пропаганду марксизма и составление антиправительственных памфлетов. В работе "Теория ценности Маркса и его значение" (1900) пытался соединить марксистскую экономию с идеями австрийской психологической школы. В 1902 г. опубликовал работу «Ницше и любовь к дальнему» в сборнике Струве «Проблемы идеализма», где критиковались марксизм и материализм. Уехал в Германию. В 1903 г. стал одним из основателей "Союза освобождения". Один из редакторов журнала “Освобождение”. В октябре 1905 г. вернулся в Россию, участник I съезда партии кадетов . В 1905-1906 гг. совместно со Струве редактировал либеральные журналы “Полярная Звезда” и “Свобода и культура”. Перешел на позиции либерального консерватизма. Франк стал одним из инициаторов сборника “Вехи” (1909). Как философ испытал влияние И. Фихте, И. Канта , И. Гете, Б. Спинозы. В 1906-1917 гг. преподавал философию, с 1912 г. приват-доцент Петербургского университета. В 1912 г. Франк принял православие. В 1916 г. защитил магистерскую диссертацию "Предмет знания", в 1917 г. опубликовал докторскую диссертацию "Душа человека" (осталась незащищенной). С 1907 г. возглавлял философский, с 1914 г. - литературный отдел журнала "Русская мысль". В 1917 г. совместно со Струве редактировал журнал “Русская свобода”. Участник Лиги русской культуры. В 1917-1921 гг. - декан историко-философского факультета Саратовского университета. В 1921-1922 гг. преподавал философию в Московском университете, в Вольной Академии духовной культуры. В августе 1922 г. был арестован и выслан из Советской России (см. Философский пароход). В Германии вместе с Н. Бердяевым работал в Религиозно-философской академии, сотрудничал с Русским студенческим христианским движением, состоял в "Братстве Св. Софии". Преподавал в Берлинском университете, Русском научном институте. Директором института в последний год его существования (1932). Член Русского академического союза. Автор философских работ: "Крушение кумиров" (1924), "Смысл жизни", "Основы марксизма" (1926), "Духовные основы общества" (1930), "Непостижимое" (1939) и др. После прихода к власти нацистов в Германии потерял работу и бедствовал. В 1937 г. уехал во Францию. Во время Второй мировой войны Франк с женой переехали на юг страны и прожил там до августа 1943 г. Избегая облав на евреев, скрывались в лесу. В 1945 г. Франк переехал в Великобританию . Выпустил книги "С нами Бог", "Свет во тьме", "Реальность и человек" (1947 г.). С точки зрения Франка существуют два типа знания, источником которых является Бог: рациональное знание о мире и непосредственный опыт о нем. Состояние обществ и народов оценивал с точки зрения их связи с Богом.

Сочинения:

Сочинения. М., 1990;

Духовные основы общества. М., 1992;

Предмет знания. Душа человека. СПб., 1995;

Русское мировоззрение. СПб., 1996;

Реальность и человек. СПб., 1997;

Свет во тьме. М., 1998.

Автор статьи: Герулайтис Н.А.