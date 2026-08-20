ФРАНЦИСКАНЦЫ (лат. Ordo Fratrum Minorum; «минориты», «меньшие братья»)

Монашеский орден, основанный около 1208 г. Франциском Ассизским .

Первоначально организация не имела никакого устава и была объединения лишь общими взглядами и идеями ее сторонников. В 1221 г. папой Гонорием III был утвержден устав ордена, разработанный самим Франциском. В 1223 г. это правило было заменено другим, которое впоследствии, несмотря на запрет Франциска, подвергалось пересмотру и дополнениям.

После утверждения устава были созданы капитулы и утверждены должности генерального министра и провинциальных министров. Сначало францисканцы действовали только в Средней Италии, но впоследствии распространились по всей Европе. Францисканцы стали тесно связаны с папской курией , которая покровительствовала им во всех спорах с епископами. Францисканцам дали привилегию вести проповеди и совершать таинства.

В отличие от доминиканцев , францисканские проповеди были менее интеллектуальными и носили житейский и практический характер. Вместе с доминиканцами францисканцы получили в свое ведение инквизицию над еретиками. Францисканцы занимали сборами податей в пользу римского престола. Получили они и право преподавания в университетах.

Тем не менее, в среду францисканцев были противники тесного сплетения ордена с церковной жизнью. Взгляды членов этой фракции ордена подверглись влиянию идей Иоахима Флорского. Они считали, что Франциск — второй Христос, и скоро произойдет осуждение Церкви, погрязшей в пороках. В конце XIII в. сторонники иоахимизма получили название спиритуалов, «мужей духа». При Иоанне XXII (1316–1334 гг.) спиритуалы были объявлены еретиками.

Исторические источники:

Wadding, «Annales ordinis Minorum». Lyon, 1629—1654;

Wadding, «Scriptores ordinis minorum», Roma, 1650.

Иллюстрации:

Францисканцы.

Автор статьи: Г. А. Шмидт