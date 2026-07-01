ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ (итал. Francesco d'Assisi)

Итальянский религиозный деятель.

Франциск Ассизский (настоящее имя — Джованни Бернардоне) родился в 1181 г. в Ассизи в семье богатого купца. В 1206 г., отказавшись от наследства отца, Франциск стал нищенствовать. В 1208 г. с рядом единомышленников образовал орден нищенствующих монахов , в котором жизнь в соответствии с Евангелием считалась более важной, чем соблюдение формальных монашеских правил.

Идеи Франциска о отказе не только от богатства, но и от всякого имущества перекликались с идеями вальденсов и катаров, однако Франциск не впадал в ересь и был лоялен официальной церкви. Франциск стал странствующим проповедником. В таком качестве он посетил Юг Франции, Испанию.

В 1219 г Франциск побывал в Святой Земле, где также попытался проповедовать христианство среди мусульман . Всюду, где бывал Франциск, он оставлял своих последователей. В 1220 г., видя, что основанное им движение превращается во все более формальную структуру, еще один монашеский орден, Франциск отошел от управления им и последние годы жизни вел уединенную жизнь.

Франциск оставил несколько латинских и итальянский произведений. Ни в одном из них его трактатов («Похвала добродетели», «Похвала Богу») взгляды не изложены систематически. Единственное произведение, написанное на народном языке — «Кантика брат Солнца» — собрание проникновенной мистической лирики.

Необычное произведение, написанное для хора на умбрийском диалекте, один из наиболее ранних поэтических памятников итальянского языка. В 1228 г. Франциск был канонизирован.

Исторические источники:

Gli scritti di San Francesco d'Assisi. Ristampa. Milano, 1967.

Сочинения:

«Похвала добродетели»;

«Похвала Богу»;

«Кантика брат Солнца».

Иллюстрации:

Портрет Франциска Ассизского.