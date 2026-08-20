ФРАНЦЍСК I ВАЛУA (Francois Ier)

Король Франции в 1515-1547 гг., из Ангулемской ветви династии Валуа . Вступил на трон после смерти Людовика XII , своего двоюродного дяди; сын графа Шарля Ангулемского и Луизы Савойской.

Большую часть своего царствования соперничал с императором Карлом V во время Итальянских войн (1494-1559). Уже в сентябре 1515 г. в битве при Мариньяно разбил швейцарских наемников Миланского герцога и занял Милан. В том же году заключил Болонский конкордат с папой Львом X, отменявший Прагматическую санкцию 1438 г., но подтвердивший автономию и привилегии французской церкви.

В 1519 г. пытался избраться на императорский трон, но проиграл Карлу (V) Гасбургу, королю Испании. В попытках найти союзников в борьбе с новым императором, в 1520 г. встречался во Франции с английским королем Генрихом VIII в «Лагере Золотой парчи», где оба монарха соревновались в демонстрации богатства и роскоши.

Первая война (1521-26) с Карлом V ознаменовалась изменой и бегством к императору коннетабля Франции герцога де Бурбона (1522) и разгромом французов при Павии (1525), когда король попал в плен и был увезен в Мадрид. Обретя свободу по Мадридскому договору 1526 г. путем уступок огромных территорий, и отправив двух старших сыновей в качестве заложников в Испанию, безуспешно продолжал военные действия.

В 1529 г., согласно «Дамскому миру» в Камбре (его подписали две дамы: мать короля Луиза Савойская, на тот момент регентша Франции, и тетка императора, правительница Нидерландов Маргарита Австрийская), отказывался от сюзеренитета над Фландрией и Артуа , претензий на итальянские территории, сохраняя при этом Бургундию и получая назад своих детей.

Во время третьей войны с Карлом V (1535-1538) Франциск I активно использовал свой союз с турецким султаном, который сумел заметно помочь королю во время испанского вторжения в Прованс (1536). Последняя война в 1540-е гг. не принесла никаких территориальных приращений и не разрешила конфликт сторон, который закончится миром уже при Генрихе II.

Царствование Франциска I ознаменовано усилением абсолютистских тенденций в управлении страной: в королевских актах уже использовалась формула: «Ибо такова есть наша воля». Король со временем отказался от созыва Генеральных Штатов , сосредоточив административно-судебные функции в руках обширного чиновничьего аппарата, следил за состоянием своего блестящего двора, штат которого постоянно возрастал (более 5000 человек), и регулярно вмешивался в кадровую политику на местах.

Увлеченный культурой Возрождения, Франциск I много сделал для ее распространения в стране: во Францию им были приглашены Леонардо да Винчи , Бенвенуто Челлини; по его заказам работал Рафаэль. При покровительстве короля в 1530 г. в Париже открылось учебное заведение, будущий Французский коллеж, где преподавали древние языки; одновременно была основана типография семьи Этьенов; при дворе блистал поэт Клеман Маро, поддержкой короля пользовался писатель Франсуа Рабле .

Французские архитекторы, ориетируясь на итальянский опыт, активно перестраивали средневековые замки и стоили новые, создавая ренессансные шедевры (королевский замок Шамбор на Луаре архитектора Ардуэна-Мансара).

Эдиктом в Вилле-Коттре 1539 г. французский язык заменял латинский в делопроизводстве во всех учреждениях страны.

В начале своего царствования Франциск I считался королем-гуманистом, защищая вольнодумных деятелей науки и культуры, включая свою сестру – Маргариту Наваррскую , от нападок богословов Сорбонны и церковных ортодоксов, однако, начиная с 1534 г., когда реформационные идеи стали угрожать общественному спокойствию, изменил вектор своей религиозной политики. После «Дела о листовках» (1534), когда протестанты начали нападать на основы католической доктрины, стали издаваться королевские эдикты о борьбе с еретиками-сторонниками реформирования церкви, и активизировалась инквизиция.

С 1514 г. Франциск I был женат на дочери Людовика XII Клотильде Бретонской, а после ее смерти, окончательно присоединил герцогство Бретань к Франции, тем самым завершив процесс ее внутреннего объединения (1532).

Иллюстрация:

Жак Клуэ. Портрет Франциска I. Ок.1530

Исторические источники:

Catalogue des actes de François Ier / Éd. P. Marichal. Paris, 1887-1908. 10 vol.;

Tommaseo N., éd. Relations des ambassadeurs vénitiens sur les affaires de France au XVIe siècle. T. I. Paris, 1838