ФРАНЦ ИОСИФ I

Император Австрийской империи (1848-1916), король Венгрии (с 1848 г.), Богемии, Далмации, Хорватии, Галиции и Лодомерии, король Иерусалимский, великий герцог Тосканский и Краковский и пр. Представитель династии Габсбургов. С 1867 г. – император двуединой монархии Австро-Венгрии. Его правление длилось 68 лет и стало одним из самых длинных в мировой истории.

Юность

Франц Иосиф родился 18 августа 1830 г. в замке Шенбрунн в Вене. Его отцом был эрцгерцог Франц Карл (1802-1878) – сын императора Франца II (1768-1835), а матерью - принцесса София Баварская (1805-1872), сыгравшая значительную роль в воспитании будущего наследника престола. В юности он изучал несколько иностранных языков (хорошо владел французским, английским, латинским, венгерским, говорил на чешском и итальянском), а также военное дело, став полковником уже в 13 лет. Богословие Францу Иосифу преподавал будущий венский архиепископ Й. Раушер (1797-1875). С 17 лет Франц Иосиф начал изучать государственные дела, которые ему преподавал государственный канцлер князь Меттерних (1773-1859).

Однако, Франц Иосиф не успел получить глубоких знаний в этой области, уже в 18 лет став императором. Произошло это в ходе революции 1848 г., когда его дядя, бездетный император Фердинанд I (1793-1875) отрекся от престола в пользу брата, а тот – в пользу сына. Франц Иосиф I был коронован 1 декабря 1848 г. в чешском городе Оломоуц.

Правление

Молодому императору удалось победить революцию в 1849 г. с помощью русских войск, подавивших восстание в Венгрии. Кровопролитная битва при Вилагоше 13 августа 1849 г. не способствовала росту популярности Франца Иосифа в империи. Свидетельством этому стало покушение на императора венгерским националистом Яношем Либени в 1853 г. Уже в декабре 1851 г. император отменил конституцию, введенную в ходе революции, восстановив тем самым свою абсолютную власть. Франц Иосиф вскоре начал реализовывать реакционную политику, названную «неоабсолютизмом Баха» по имени австрийского министра внутренних дел Александра фон Баха (1813-1893). Курс этот заключался в усилении централизации империи, в том числе и по отношению к Венгрии, а также в отказе от демократизации политической и общественной жизни и расширения политического представительства. Однако, правительство Баха пыталось провести ряд реформ: ввести во всей империи единую административную, судебную и таможенную систему, либерализовать финансовую сферу, унифицировать налогообложение и систему образования.

Ряд внешнеполитических неудач заставил Франца Иосифа пойти на уступки либеральному и национальному движениям в различных частях империи. Выступив во время Крымской войны (1853-1856) против России, он лишился могущественных союзников и поставил Австрию в положение международной изоляции. Сложившуюся ситуацию использовало в свою пользу Сардинское королевство, начав в 1859 г. Итальянскую войну, итогом которой стало поражение австрийских войск и утрата Ломбардии. Внешнеполитическая ситуация усугубилась в 1866 г. после поражения в Австро-прусской войне и разгрома австрийских войск при Садовой.

Все это привело к тому, что в 1861 г. Франц Иосиф принял конституцию в Австрии, а в 1867 г. и в Венгрии. Венграм предоставлялась полная автономия, они уравнивались в правах с австрийцами и получали собственный парламент, правительство и армию. В том же году Франц Иосиф короновался в Будапеште венгерской короной, признав тем самым значение венгерской государственности. Империя, таким образом, приобрела характер двуединой и переименовывалась в Австро-Венгрию.

Однако этот шаг не решил национального вопроса, который по-прежнему стоял достаточно остро. Большинство населения Австро-Венгрии составляли славянские народы, права которых по отношению к «титульным нациям» были ущемлены. На протяжении всего царствования Франц Иосиф проводил политику подавления национальной борьбы в славянских землях империи, отвечая решительным отказом на все предложения по федерализации. Особо острым на протяжении всего царствования Франца Иосифа стало чешско-немецкое противостояние. Языковой, образовательный, культурный вопросы на славянских территориях окончательно были решены только в результате Первой мировой войны. В 1907 г. важным шагом на пути к демократизации Австро-Венгрии стало введение всеобщего избирательного права.

Путь к Первой мировой

В июне 1878 г. по решению Берлинского конгресса Австро-Венгрия получила право на оккупацию Боснии и Герцеговины. Позднее, в 1908 г. Босния и Герцеговина была аннексирована Австро-Венгрией, что послужило началом Балканского кризиса и впоследствии привело к Первой мировой войне.

В 1889 г. наследник престола, сын Франца Иосифа Рудольф покончил жизнь самоубийством, и в 1896 г. право престолонаследия перешло к эрцгерцогу Францу Фердинанду д'Эсте, племяннику императора. 28 июня 1914 г. во время визита в Сараево Франц Фердинанд был убит выстрелом Гаврило Принципа (1894-1918) – члена радикальной молодежной организации «Млада Босна». 28 июля 1914 г. Австро-Венгрия объявила войну Сербии и в течение нескольких последующих недель разразилась Первая мировая война.

С самого начала войны Австро-Венгрия вынуждена была вести полномасштабные боевые действия на двух фронтах – сербском и восточном, против России. Армия несла серьезные потери, ее положение усугублялось усилением зависимости от немецкого командования, обострялись внутренние противоречия в империи, в том числе так и не решенные за годы царствования Франца Иосифа национальные вопросы.

С началом войны Франц Иосиф не взял на себя руководство войсками, назначив главнокомандующим своего родственника эрцгерцога Фридриха (1856-1936). Во время войны ухудшающееся здоровье все меньше позволяло Францу Иосифу управлять страной. 21 ноября 1916 г. в возрасте 86 лет он умер во дворце Шенбрунн в Вене в результате тяжелой пневмонии.