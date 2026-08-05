ФРАДЫНСКИЙ ВИКЕНТИЙ ФЛОРИАНОВИЧ

Происхождение и образование.

По окончании гимназии он учился на Физико-математическом факультете Киевского университета, откуда перешел в военное пехотное училище в Одессе и окончил его в 1914 г.

Военная служба.

Во время Первой мировой войны Фрадынский состоял в Новогеоргиевской крепостной артиллерии. Во время Гражданской войны в 1918 г. служил в гетманской армии в 10-й легкой артиллерийской бригаде, 30 ноября был произведен в чин штабс-капитана.

Эмиграция и учеба на Богословском факультете.

В конце гражданской войны Фрадынский оказался в Королевстве СХС, где проходил лечение после ранения саблей в Боке Которской. В 1921 г. он поступил на Богословский факультет. Уже студентом стал библиотекарем факультета, должность была очень почетна, как правило, на нее выбирался самый старший студент, владевший несколькими иностранными языками. 1 апреля 1924 г. стал первым русским ассистентом на факультете.

Научная деятельность.

После принятие гражданства, в 1929 г. стал постоянным ассистентом. В 1939 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Жизнь, творчество и морально-аскетическое учение св. Нила Синайского», после чего стал доцентом общей церковной истории на факультете. Данная работа внесла большой вклад в изучение аскетической литературы. Столь же значительной была и его работа по истории христианских Церквей ранних веков «Харизматическо-иерархические институты в старой Христианской церкви».

По предложению Н.Н. Глубоковского он был выбран профессором Русского богословского института в Париже, но отказался от этой чести, т.к. не хотел уезжать из Королевства СХС.

Во время Второй мировой войны Фрадынский был удален от преподавания в Белградском университете по настоянию оккупантов в 1942 г. После войны в 1945 г. стал экстраординарным профессором и преподавал на факультете вплоть до своей смерти. В 1954 г. в Белграде вышла его монография «Сирийско-халдейская или восточносирийская Несторианская церковь».