ФОРТУНАТОВ СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ

Историк, автор первого систематического курса по истории США в России, а литографированное издание лекций стало первым российским университетским учебником по американской истории. Родился в семье директора Олонецкой гимназии, давшей миру крупных историков – гуманитариев. В 1863 г. семья переехала в Москву. В 1865 г. окончил гимназию с золотой медалью, поступил на историко-филологический факультет Московского университета. В 1872 г. получил стипендию имени Т.Н. Грановского. Осенью 1873 г. он успешно сдал экзамен на магистра всеобщей истории. В 1872—1876 гг. был лектором на Высших женских курсах профессора В.И. Герье, позднее — на коллективных курсах при Обществе воспитательниц и учительниц. В 1875 г. представил для защиты свою работу «Представитель индепендентов Генри Вэн» (М., 1875), ставшую первой монографией ученого, но не защитился. Несмотря на неудачу начал преподавать историю средних веков в Московском университете. В 1876 г. отправился за границу, где слушал лекции фрейбургского профессора Гольста по истории Соединенных Штатов, а также собирал материал в библиотеках Парижа и Гейдельберга. По возвращении в Россию, стал преподавать историю женских гимназиях: частных С.Ю. Фишер и С.А. Арсеньевой, государственной 4-й московской женской гимназии Ведомства императрицы Марии. В 1879 г. предпринял неудачную попытку защитить диссертацию с новой темой: «История политических учений в Соединенных Штатах» (М., 1879). После этого продолжил преподавание и начал работать в газете «Русские ведомости», публикуя свои статьи и рецензии. С 1886 г. состоял приват-доцентом Московского университета, читая поочередно курсы по истории европейских государств XIX в. и Соединенных Штатов, до известных событий 1911 г., когда в отставку подало большее 100 преподавателей Московского университета, среди которых был и Фортунатов, известный своими либеральными взглядами. С 1905 г. стал ведущим преподавателем дисциплин новой истории на Высших женских курсах в Москве, где читал лекции, построенные по страноведческому принципу, обобщающих курсов нет. Он продолжил читать курсы, которые уже вел в Московском университете: по истории США, Англии и Германии в XIX в., а также разработал ряд новых по истории Франции: «История французской революции», История Франции со времени Великой революции», «История Франции с XVIII в.». Пользовался большой популярностью среди студентов, его лекции всегда собирали аншлаги. Кроме лекционных курсов С.Ф. Фортунатов вел семинары по истории политических учений и конституционному праву: «История политических учений и конституций во Франции в XIX в.», «История федераций», «История конституций и политических учений во Франции в XIX в.».

С 1908 г. начал читать некоторые курса в Московском городском народном университете А.Л. Шанявского, а после своей отставки в Московском университете в 1911 г. стал штатным преподавателем. В эти годы ученый получил заслуженную репутацию блестящего преподавателя и знатока в области политической истории Англии и США, конституционного права и парламентаризма.

Сочинения:

Представитель индепендентов Генри Вэн. М., 1875.

История политических учений в Соединенных Штатах. М., 1879.

История Англии и Германии 19-го века (по лекциям). М., 1910.

История Соединенных штатов Северной Америки (по лекциям). М., 1910.

История французской революции (по лекциям). М., 1911.

История Франции со времени Великой революции (по лекциям). М, 1914.

История Франции XIX в. (по лекциям). М, 1916.