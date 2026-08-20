ФОРТУНАТОВ ФИЛИПП ФЕДОРОВИЧ

Российский лингвист, славист, профессор Московского университета, академик РАН, основатель московской лингвистической школы, названной его именем («фортунатовская»). Происходил из семьи директора гимназии. В 1864 г. Фортунатов окончил 2-ю мужскую гимназию в Москве с серебряной медалью. Затем учился на историко-филологическом факультете Московского университета, где под влиянием Ф.И. Буслаева рано проявил интерес к сравнительному языкознанию. В 1868 г., окончив университетский курс первым кандидатом, Ф.Ф. Фортунатов был оставлен при кафедре сравнительной грамматики индоевропейских языков для приготовления к профессорскому званию. В 1871 г. он успешно сдал магистерский экзамен. В том же году началась и его научная деятельность – вместе с В.Ф. Миллером совершил длительную этнографическую экспедицию в Литву для изучения литовских говоров, результатом которой стало издание сборника литовских народных песен («Известия Московского университета», 1872 г. и отд.). 1 октября 1871 г. министерство отправило молодого магистранта за границу. В Тюбингене он под руководством лучшего в то время знатока вед профессора Рота занимался изучением «Ригведы» и «Авесты», в Лейпциге слушал ведущих младограмматиков Г. Курциуса и А. Лескина, в Париже – М. Бреаля, в Берлине – известных филологов Г. Вебера и Г. Эбеля, в Кенигсберге его занятия сосредоточивались в основном на изучении рукописей и старопечатных книг на литовском языке.

После возвращения в Москву в 1873 г. Ф.Ф. Фортунатов продолжил работу над диссертацией, которую успешно защитил 6 октября 1875 г. Это было первое в России исследование по сравнительной грамматике индоевропейских языков, представлявшую издание древнеиндийского текста Samaveda Aranyaka Samhita с научным приложением. Фортунатов был единогласно избран доцентом на вакантную кафедру сравнительной грамматики индоевропейских языков.

В 1884 г. различные отдельные исследования, отмеченные не только в России, но и заграницей, снискали ему степень доктора сравнительного языкознания honoris causa (т.е. без защиты докторской диссертации), предложенную одновременно Киевским и Московским университетом. В 1898 г. он был избран членом-корреспондентом, а в 1902 г. академиком Российской академии наук. После этого он оставил преподавание и переехал в Санкт-Петербург для работы в Отделении русского языка и словесности Академии наук. В последнее десятилетие своей жизни Фортунатов много работал над научной грамматикой русского языка, а также по вопросам метода и программ преподавания русского языка в средней школе. В 1904 г. он возглавлял Орфографическую комиссию при Академии наук, подготовившей принятую после 1917 г. реформу русского письма. Членами комиссии были также А.А. Шахматов, А.И. Соболевский, Ф.Е. Корш, И.А. Бодуэн де Куртенэ, П.Н. Сакулин, Р.Ф. Брандт.

Ф.Ф. Фортунатов сыграл огромную роль в русской науке и как ученый, и как университетский преподаватель. Подготовив большую группу лингвистов (прежде всего славистов), он во многом способствовал тому, что русское и славянское языкознание, развившееся в России особенно в начале XX в., заняло в мировой славистике одно из почетных мест. Среди наиболее известных учеников Фортунатова можно назвать Г. К. Ульянова, академик А.А. Шахматова, В.К. Поржезинского, В.Н. Щепкина. Своими исследованиями по сравнительной фонетике и особенно по акцентологии, которой он положил начало своими открытиями первостепенного значения, Фортунатов приобрел мировую известность: был действительным членом Сербской королевской академии, почетным доктором университета Христиании (ныне Осло), почетным членом Литовского литературного общества.

За четверть века он прочел множество разнообразных университетских курсов по сравнительно-исторической грамматике, общему языкознанию и древним индоевропейским языкам, но его творческое наследие состоит из нескольких десятков посвященных частным вопросам статей и рецензий, а также литографированных материалов для студентов. Создал систему преподавания лингвистических дисциплин в Московском университете, придавал большое значение теоретической подготовки выпускников (в отличие от традиционно практической подготовки в русских университетах). Первый ввел в университетский курс изучение многих древних и живых языков (спецкурсы по литовскому, готскому, санскриту). На основе данных славянских и балтийских языков создал цельную теорию, из которой впоследствии исходили многие синтаксисты. Два тома избранных трудов Ф.Ф. Фортунатова были изданы лишь после его смерти в 1956 г., а многие работы до сих пор остаются неопубликованными.

Сочинения:

Сравнительное языковедение. М., 1896.

О залогах русского глагола. Спб, 1899.

О происхождении глаголицы. СПб, 1903.

Состав Остромирова евангелия. Спб, 1908.

Избранные труды, т. I—II. М., 1956.