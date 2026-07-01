ФОРТ-РОСС

Да будет форт

В 1812 г. в Северной Калифорнии возникло поселение, получившее наименование Росс. Основала его Российско-Американская компания (РАК). Цель – ведение промысла и торговля пушниной.

Идея создания самого южного русского селения в Северной Америке принадлежала правителю Русской Америки А.А. Баранову, который снарядил несколько экспедиций для поиска наиболее выгодного участка суши. И такой нашелся. 30 августа появился Росс. Это был как центр ведения сельского хозяйства для снабжения Аляски продовольствием, так место торговли пушниной и развития мелкой промышленности.

Российско-испанский спор

Испания считала земли Калифорнии своими. Однако граница к северу от Сан-Франциско четко определена не была. Местные индейцы разрешили русским здесь обосноваться.

Прошедшие в 1816 г. в Сан-Франциско переговоры О.Е. Коцебу и главы Верхней Калифорнии не выявили решения проблемы с территорией. В столице вопрос на некоторое время замяли. В свою очередь Испания ускорила колонизацию Калифорнии.

Позднее Мексика предприняла попытку забрать земли Росса, но безрезультатно. В 1835 г. состоялась поездка Ф.П. Врангеля в Мехико для заключения торгового соглашения. Но результатов это вновь не дало, поскольку Россия отказывалась признавать Мексику.

Росс и индейцы

Русские стремились привлечь индейцев для работы в крепости. За работу аборигенам платили продуктами и одеждой, давали жилье.

Хозяйство и быт крепости

На территории Росс были сооружены ветряные мельницы, верфи, фруктовые сады и виноградники. Были организованы метеорологические наблюдения.

Основная задача – создание развитого сельского хозяйства – провалилась. Земледелие оказалось не продуктивным. Поэтому распространилось скотоводство. Производившаяся шерсть шла на экспорт. Развивались ремесла: изготовление мебели, черепицы, телег, бочек, выделка кожи, обработка железа и меди. Строившиеся здесь судна покупали испанцы.

Население Росс

Состав был пестрым. Здесь жили алеуты, индейцы и служащие РАК. Среди них: русские, креолы, якуты, финны, шведы и полинезийцы. Преимущественно это были мужчины, которые заключили с РАК контракт на 7 лет. Поэтому браки были в основном смешанными.

Руководители Росс

В разные годы крепостью управляли: И.А. Кусков (1812 – 1821) – основатель крепости, К.Ю. Шмидт(1821 – 1824), П.И. Шелихов (1824 – 1830), П.С. Костромитинов (1830 – 1838), А.Г. Ротчев (1838 – 1841).

Конец русской крепости

В 1839 г. РАК решила покинуть Росс и продать ее. Однако ни компания Гудзонова залива, ни Мексика не желали приобретать земли. В 1841 г. Росс купил предприниматель Дж. Саттер. Фортом управляли наемники. Последний из них – В. Бенитц – взял Росс в аренду. Спустя годы, в 1867 г. В. Бенитц продал земли по частям. Форт приобрел Дж. Диксон. В 1873 г. новый владелец Дж. Колл выкупил Росс и превратил его в порт. В 1903 г. он продал егот Калифорнийской лиге исторических объектов, перепродавшей его спустя три года штату Калифорния. И через месяц форт оказался разрушен в результате землетрясения. Восстановлен только к 1916 г.

До наших дней дошли: часовня Святой Троицы, дом Ивана Кускова, контора, дом Александра Ротчева.