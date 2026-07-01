ФОРСТЕН ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Историк, специалист по истории скандинавских стран. Форстена причисляют к создателям «блестящей петербургской школы» историков культуры. Происходил из шведской семьи, жившей в Финляндии, исповедовал лютеранство до конца жизни.

Учился в 6-й мужской гимназии в Санкт-Петербурге, с 1877 по 1881 г. на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета. На 3-м курсе среди наиболее удовлетворительных была названа его курсовая работа «Германская политика Густава-Адольфа». В 1881 г. окончил университет со степенью кандидата, после чего был оставлен при университете со стипендией для подготовки «к высшим ученым степеням» по всеобщей истории. 13 января 1885 г. защитил магистерскую диссертацию «Борьба из-за господства на Балтийском море в XV и XVI вв.» под руководством профессора В.В. Бауера. Затем последовала двухгодичная заграничная командировка. Это время он провел в Германии, Италии, Франции, Бельгии, Дании и Швеции, где участвовал в исторических семинариях, особенно же много работал в архивах (в Берлине, Дрездене, Мюнхене, Венеции, Флоренции, Риме, Париже, Брюсселе, Копенгагене и Стокгольме). По итогам поездки, Форстен осуществил первую русскую публикацию по истории международных отношений из зарубежных архивов.

По возвращении в Россию, началась карьера ученого на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета: с 1887 г. приват-доцента в университете, с 1896 г. экстраординарный профессор, с 1899 по 1910 гг. ординарный профессор по кафедре всеобщей истории.

Также стал преподавать в разных средних учебных заведениях столицы (Императорской Николаевской Царскосельской гимназии с 1887 по 1890 гг.). С 1891 г. преподавал на Высших женских курсах; в 1893 г. получил кафедру в Историко-филологическом институте, в 1896 г. — в Николаевской академии Генерального штаба. В 1894 г. защитил в петербургском университете двухтомную докторскую диссертацию «Балтийский вопрос в XVI и XVII столетиях». Это — продолжение его магистерской диссертации, основанное на архивных источниках (между прочим, собранных в Любеке и Данциге в 1889 г. и частью напечатанных в особом Сборнике).

Главная специальность Ф. — дипломатическая история взаимных отношений Швеции, России, Ливонии, Польши, Пруссии и Дании, центром которых является Балтийское море. Появление в России нового специалиста было замечено за рубежом. Первые же статьи Форстена о внешней политике Швеции в пору Тридцатилетней войны получили положительные рецензии в Германии и русской Финляндии. Погиб «в припадке психической болезни».

Сочинения:

Борьба из-за господства на Балтийском море в XV и XVI столетиях. СПб., 1884

Архивные занятия в Париже, Брюсселе, Копенгагене и Стокгольме по истории Скандинавских стран и Московского государства в XVI и XVII столетиях // Журнал министерства народного просвещения. 1887. № 6. C. 50-74

Акты и письма к истории балтийского вопроса. СПб., 1889–1893. Вып.1–2

Балтийский вопрос в XVI и XVII столетиях. СПб., 1893–1994.Т. 1–2

Новая история. Спб., 1896. Т.1-2