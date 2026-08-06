ФОРМИРОВАНИЕ УКРАИНСКОЙ НАРОДНОСТИ

Процесс возникновения этноса украинцев. Происходило с XIV века в результате выделения украинцев из восточнославянского населения (одно из наименований – русичи) в период раздела русских княжеств между улусом Джучи («Золотая орда») и Великим княжеством Литовским (ВКЛ), позднее – Московским государством (Россией) и Речью Посполитой. В ходе это процесса сформировался украинский этнос, что стало предпосылкой для формирования украинской нации в XIX – ХХ веках.

Этно-культурные особенности разных восточно-славянских племен имели место еще в период Киевской Руси и в более раннее время. Население южной части Руси испытывало заметное влияние иранского и тюркского этнических компонентов, а северной – финского. Распад Киевской Руси в XII-XIV веках и раздел ее земель в XIII-XVI веках усилил различие между северо-восточными, северо-западными и юго-западными княжествами. В итоге восточнославянское население Поднепровья, Поднестровья и Полесья приобретало языковые и культурные особенности, отличавшие его от более северных этносов белорусов и русских (великороссов). Украинское население называлось по-разному: малороссы, русины, черкассы и др. Наиболее распространенным наименованием этого населения в в XIII—XVIII веках было русины, руськи люди и т.п. После присоединения части территории, населенной украинцами, к России, в ней преобладание получило наименование «малороссы». К западу сохранялось наименование «русины».

Большинство украинского населения относилось к крестьянству, но важную роль в украинском этногенезе играли казаки и созданная ими Запорожская сечь.

С XVI века для наименования жителей прежде всего пограничных со Степью окраин Московского государства и ВКЛ (и Речи Посполитой) употребляется термин «люди украинные», украинцы, который с XVII века постепенно переходит в наименование этнонима.

На протяжении XIV-XIX веков формируются языковые особенности украинцев, однако в рамках этноса до середины ХХ века сохранялись существенные различия. Существовали и религиозные различия украинцев – прежде всего в связи с борьбой за сохранение православия на востоке Речи Посполитой в условиях распространения католичества и униатства.

В ходе Ф.У.Н. украинское население распространялось прежде всего в южном направлении – с колонизацией степи правобережными днепровскими казаками. Во время восстания под руководством Б. Хмельницкого и Руйины возникло украинское государственное образование - гетманство, которое в 1654 году вошло в состав Московского царства (России), первоначально на началах автономии, которая постепенно сужалась и в начале XVIII века была ликвидирована. В ходе Руйины гетманство раскололось, и его часть вошла в состав Речи Посполитой. По Андрусовскому перемирию 1667 года украинское население было разделено между Россией и Речью Посполитой, реальную автономию сохранила только Запорожская сечь. После ликвидации Сечи в 1775 году произошло переселение казаков на Кубань, что способствовало расселению украинцев на восток. В дальнейшем украинцы продолжали расселение в границах Российской империи вплоть до Сибири. За пределами Российской империи и Австрийской империи (затем Австро-Венгрии) украинцы расселялись на Балканах, в Америке и др.

В ходе разделов Речи Посполитой 1772-1795 годов ее украинское население в основном было разделено между Российской империей и Австрийской империей, в составе которых шло формирование украинской нации: первоначально в двух вариантах – восточно-украинском и западно-украинском. Украинское население составляло большинство в исторических регионах Малороссия, Новороссия, восточная Галиция, Закарпатье, Северная Буковина.

С формированием украинской нации и украинского литературного языка во второй половине XIX века термин «украинец» употребляется наряду с терминами «малоросс» и «русин» (в Австро-Венгрии – также «рутен»), а в начале ХХ века, с возникновением Украинской народной республики и Украинской ССР, а также после украинизации, становится преобладающим.

В 1939-1945 годах происходит объединение территорий, населенных преимущественно украинцами, в составе СССР, преимущественно в Украинской ССР.