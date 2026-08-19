ФОРМИРОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

Процесс формирования централизованного государства на территории расселения восточнославянских племен.

Зародышами первых восточнославянских государств принято считать племенные княжения, существовавшие, согласно «Повести временных лет», у каждого из 12 восточнославянских племенных союзов и возникшие не позднее VIII в. Это еще переходная ступень между догосударственными формами политической организации и государством.

Настоящие же государства появляются в первой половине IX в. Это были своего рода федерации племенных княжений. Появление их было ускорено тем, что как раз тогда стали весьма востребованными два торговых пути, проходившие через земли восточных славян – Волжский и Днепровский. Контролировать эти пути было очень выгодно, но контролировать их могла лишь верхушка большого, сильного государства.

Федераций племенных княжений известно две. Одна располагалась на севере восточнославянской территории, в землях словен (ильменских), кривичей, чуди и веси, а центр ее находился в районе будущего Новгорода. Вторая возникла на юге, в Среднем Поднепровье, а центром ее стал стоявший в земле полян Киев. Считалось, что именно эти два государства упоминаются в арабских источниках IX – X вв. под названиями «Славия» и «Куява»; в советской же исторической науке их условно именовали «Киевским» и «Новгородским» государствами.

Согласно распространенной версии, «Киевское» государство – это и есть тот Русский каганат, факт существования которого зафиксировали германские «Бертинские анналы», в рассказе о прибытии 18 мая 839 г. к императору франков Людовику Благочестивому послов от «хакана росов». Действительно, Киев находился в сфере влияния Хазарского каганата, и киевские князья скорее могли заимствовать у главы этой могущественной державы титул «хакан» («каган»). Однако некоторые историки считают, что Русский каганат – это «Новгородское» государство.

Почти сразу же во главе обоих государств оказались скандинавы, те, кого на Руси потом называли варягами, а в Западной Европе – норманнами. Ведь IX в. – это время скандинавской экспансии в Европе, и неудивительно, что перспектива получить контроль над Волжским и Днепровским путями соблазняла предводителей искавших поживы скандинавских дружин. «Киевским государством» руководили скандинавы Аскольд и Дир, обстоятельства и время прихода которых к власти остаются неясными, а во главе «Новгородского» около 862 г. встал скандинав Рюрик. Согласно «Повести временных лет» (ПВЛ), он был приглашен местными жителями на княжение, согласно версии Д.С. Лихачева и Б.А. Рыбакова – в качестве предводителя наемного войска, но узурпировал государственную власть (эта версия представляется умозрительной).

Около 882 г. (все даты, которые приводит для IX – X вв. основной источник по истории Древнерусского государства – ПВЛ – условны) преемник Рюрика, скандинавский князь Олег Вещий, захватил Киев и объединил «Новгородское» государство с «Киевским». Получившееся в результате государство (со столицей в Киеве) и называют в науке Древнерусским. Современники же называли его «Русь» или «Русская земля».

Первоначально в него вошли земли словен ильменских (скорее всего, частично), кривичей и полян – а также ряда финно-угорских племен. Олег (по ПВЛ – в 883 – 885 гг.) покорил древлян, северян и радимичей, а его преемник Игорь (по ПВЛ – около 914 г.) – уличей. При Олеге или Игоре были подчинены также дреговичи. Вдова Игоря Ольга (по ПВЛ – в 947 г.) подчинила западную и восточную окраины земли словен ильменских (земли по Луге и Мсте), а сын Игоря – Святослав (по ПВЛ – в 964 г.) – вятичей. Последние, впрочем, вскоре отложились от Киева, и сыну Святослава Владимиру (по ПВЛ – в 981 г.) пришлось покорять их (а также радимичей, по ПВЛ – в 984 г.) повторно.

Как следует из ПВЛ, в 980 г. (скорее всего, в 978 г.) Владимир Святославич подчинил полочан, в 981 г. (скорее всего, в 979 г.) – волынян, а в 992 г. – белых хорватов. (Волыняне и белые хорваты, возможно, были покорены еще Олегом, но потом отсоединились.) В результате Древнерусское государство стало объединять практически все (за исключением вошедшего в состав Венгрии Закарпатья) восточнославянские земли.

Приведенная схема формирования территории Древнерусского государства достаточно приблизительна. Поскольку вплоть до 990-х гг. зависимость вошедших в состав государства племенных княжений от Киева была очень слабой, государственная территория часто изменялась: племенные княжения то отсоединялись от Киева, то оказывались вновь «примученными» этим последним.

До того, как в 1054 г. Древнерусское государство начало необратимо распадаться, оно дважды претерпевало временный распад. В 972 г. оно оказалось разделено на три – «Киевское», «Новгородское» и «Древлянское», – вновь объединенные Владимиром Святославичем в 978 г. (по ПВЛ – в 980 г.). А в 1026 г. – на два – «западное (Киевское)» и «восточное (Черниговское)» – в 1036 г. вновь объединенные Ярославом Мудрым.