ФОРКИДЫ (др.-греч. Φορκίδες, лат. Phorcides)

В древнегреческой мифологии потомки древнейшего морского божества Форкиса .

К Форкидам, которых именовали также Форкиниды (др.-греч. Φορκυνίδες) и Форкиады (др.-греч. Φορκυάδες), обычно причисляют детей Форкиса и его сестры-супруги Кето , происходивших от земли Геи и моря Понта и относившихся к древним божествам, воплощающим стихию моря. Их потомство перечисляется уже у Гесиода, этот перечень сохраняется и в последующей традиции. Самыми известными из них были горгоны – Эвриала, Сфено и Медуза, и граи – Энио, Пемфредо и Дейно (Hesiod. Theog., 270-279; Apollod., I, 2, 6; II, 4, 2), к ним причислялись также Ехидна (Hesiod. Theog., 295-299) и дракон, стороживший сад Гесперид (333-336), которого обычно именуют Ладон (иногда Ладона называли сыном Ехидны от Тифона). Согласно некоторым античным авторам, Форкис был отцом нимфы Фоосы, матери циклопа Полифема (Od., I, 69-73), а также Скиллы (Apollod. Epit., VII. 20).

Форкиды – востребованный образ в литературе и искусстве, как в античную эпоху, так и в последующей европейской традиции. По сообщению Аристотеля , Эсхилу принадлежала несохранившаяся трагедия «Форкиды» (Φορκίδες), действие которой происходит в Аиде (Poet., 18, р. 1456 а 2). Форкиады, под которыми подразумеваются граи, появляются в «Фаусте» Гете.

Иллюстрация :

Горгоны. Аттический чернофигурный лекиф. Ок. 530 г. до н.э. Париж, Отделение монет, медалей и древностей Национальной библиотеки Франции (Кабинет медалей).

Автор статьи: О.В. Кулишова