ФОРД ДЖЕРАЛЬД

Политический деятель, 38-й президент США (1974–1977).

В политике

Получил имя в честь приёмного отца. Учился в Мичиганском и Йельском университетах. Проявил себя в студенческом американском футболе. В 1941 г. открыл собственное адвокатское дело. В период Второй мировой войны, в 1942 г. был призван на воинскую службу, прошел курсы военных инструкторов, затем служил на флоте, участвовал в ряде военных операций в Тихом океане. После отставки в 1946 г. (достиг звания капитан-лейтенанта) вступил в Республиканскую партию. В 1948 г. выиграл выборы в Конгресс. Выступал в Палате представителей за штат Мичиган. В 1963 г. принимал участие в работе комиссии, занимавшейся расследованием покушения на Джона Кеннеди. В 1965 г. стал лидером республиканской фракции. В 1973 г. после отставки С. Агню с поста вице-президента был назначен на освободившуюся должность Р. Никсоном.

На посту президента США

После отставки последнего в связи с «Уотергейтским делом» 9 августа 1974 г. автоматически стал президентом США. Форд во многом продолжил политику прежнего президента, на посту госсекретаря остался Г. Киссинджер. В краткий период его президентства происходила разрядка международной напряжённости. Форд совершил государственный визит в СССР, в 1975 г. подписал Хельсинские соглашения. При нем завершилась Вьетнамская война. Однако внутреннее положение США оставляло желать лучшего, страна переживала тяжелейший экономический кризис, в этих условиях Демократическая партия одержала победу на промежуточных выборах в 1974 г. Проведение курса президента было затруднено. На праймериз в Республиканской партии опередил Р.Рейгана и был выдвинут в качестве партийного кандидата на пост президента США. Но проиграл на выборах 1976 г. Дж. Картеру.

После президентства

После этого отошел от занятия политикой и работал в Американском институте предпринимательства. В 1977 г. основал Институт публичной политики в Альбион-колледже (штат Мичиган). В 1980 г. Р. Рейган рассматривал его в качестве кандидата на пост вице-президента, но переговоры между ними закончились безрезультатно. В 80-е гг. входил в правление нескольких корпораций, стал почетным членом правления Ситигрупп. В 1999 г. Б. Клинтон вручил ему Президентскую медаль свободы. В 2017 г. авианосец имени Дж. Форда был введен в состав ВМС США.