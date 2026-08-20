ФОНВИЗИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Генерал-майор, декабрист, племянник драматурга Д.И. Фонвизина, философ, представитель утопического социализма.

Родился в дворянской семье немецкого происхождения. Отец Александр Иванович Фонвизин (1749-1819), родной брат Д.И. Фонвизина.

Получил домашнее образование, которое продолжил в немецком Училище св. Петра в Санкт-Петербурге, затем — в пансионе при Московском университете, по окончании которого слушал лекции в том же университете и много читал, в том числе произведения Монтескье, Рейналя и Руссо. С 1805 г., с начала кампании против Франции, Фонвизин участвовал во всех военных походах, включая сражение под Аустерлицем, русско-шведскую войну 1808-1809 гг., во время которой был назначен адъютантом к генералу Ермолову. Он вернулся на родину в чине полковника и в должности командира егерского полка. Отечественная война 1812 г. и заграничные походы 1813-1814 гг. придали его взглядам освободительную направленность. Так, он запретил в своем полку телесные наказания.

Сначала Фонвизин вступил в масонскую ложу Александра Тройственного спасения. А в 1816 г. штабс-капитан его полка и член «Союза спасения» И.Д. Якушкин принял его в недавно созданное тайное общество. Фонвизин принадлежал к либеральному направлению в декабризме и негативно относился к любому насилию. Он и его единомышленники собирали средства и выкупали талантливых крепостных крестьян, учили солдат в казармах читать и писать, предавали гласности случаи судебного произвола. Фонвизин выступал за отмену крепостного права и введение в России конституции.

В 1821 г. разразился голод, и члены «Союза благоденствия» организовали сбор средств. Фонвизин, не добившись содействия от московского генерал-губернатора Д.В. Голицына, вместе с Якушкиным отправился в районы бедствия и через знакомых помещиков, среди которых также нашлись члены «Союза», организовал реальную помощь пострадавшим.

В 1822 г. Фонвизин женился на своей дальней родственнице Наталье Дмитриевне (урожденной Апухтиной), вышел в отставку в чине генерал-майора и поселился у себя в имении. В этот период он отходит от активной деятельности в «Союзе благоденствия». Однако осенью 1825 г. возобновились его контакты с тайным обществом; он присутствовал на московском совещании, на котором обсуждалось намерение А.И. Якубовича убить царя. Фонвизин отнесся к этому замыслу резко отрицательно и, как показывал Н.М. Муравьев на следствии, готов был даже выдать его правительству, если бы поверил в его серьезность.

После восстания на Сенатской площади его арестовали позже других – только 3 января. Верховный уголовный суд так ничего и не смог инкриминировать обвиняемому, кроме того, что в его присутствии велись разговоры о цареубийстве, которое он никогда не одобрял. Этого оказалось достаточно, чтобы приговорить его к двенадцати годам каторги; позже срок сократили до восьми лет. Наталья Дмитриевна, оставив двоих детей матери, весной 1828 г. приехала к мужу в Сибирь, где родила еще двоих детей и воспитывала приемных. По окончании каторги Фонвизины сначала были поселены в Енисейске, в 1835 г. переведены в Красноярск и, наконец, в 1838 г. осели в Тобольске, где провели пятнадцать лет. Здесь жизнь супругов, претерпевших немало трудностей и испытаний, вошла в нормальное русло.

Именно в годы каторги и ссылки Фонвизин сформировался как социальный мыслитель, он много читал, занимался историей, публиковался в журналах. В кругу политических сочинений Фонвизина главное место занимает «Обозрение проявлений политической жизни России», написанное на рубеже 1840-1850 гг. и посвященное полемике с запиской Карамзина «О древней и новой России». Декабризм рассматривался в книге как прямое продолжение реформаторских намерений императора Александра I.

В статье «О коммунизме и социализме» (1849-1851 гг.) Фонвизин анализирует крестьянскую общину как способ избежать социалистических преобразований. В общине бывший декабрист видел средство избежать революционных потрясений и тем самым продемонстрировать миру особый русский путь развития.

В статье «О подражании русских европейцам», написанной не ранее 1852 г., Фонвизин доказывает, что Россия достаточно самобытная страна, чтобы постоянно страдать от подражания европейцам. Религии в его построениях отводится значительная роль в социальном переустройстве общества. Христианская церковь, особенно первых веков ее существования, по Фонвизину, являлась своего рода социалистической общиной, поэтому христианизация жизни с его точки зрения обеспечивает обществу иммунитет против социалистической заразы.

С момента поселения в Тобольске он не терял надежды на возвращение в Европейскую Россию и готов был даже отправиться на Кавказ. Однако, несмотря на многочисленные обращения его родственников к царю и даже покровительство тобольского генерал-губернатора П.Д. Горчакова, в его положении никаких изменений не происходило. Только в 1853 г. ему было разрешено вернуться домой и жить под надзором в поместье Марьино.

К этому времени умерли оба сына Фонвизиных, остававшиеся в России на воспитании брата. В Марьине Михаилу Александровичу было суждено прожить всего одиннадцать месяцев. Он скончался 30 апреля 1854 г.

Сочинения:

Записки Фонвизина. Лейпциг, 1861.

Очерки русской истории // Русская старина, 1884, т. 42.

Сочинения и письма: В 2 т. Иркутск, 1979-1982.