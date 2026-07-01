ФОНВИЗИН ДЕНИС ИВАНОВИЧ

ФОНВИЗИН ДЕНИС ИВАНОВИЧ - прозаик, драматург, переводчик. Создатель русской бытовой комедии. Секретарь главы русской дипломатии Н. И. Панина, статский советник. Старший брат сенатора П.И. Фонвизина.

Семья. Юность

Денис Иванович Фонвизин происходил из старинного дворянского рода: ливонский рыцарь фон Визин был взят в плен при Иване Грозном , затем стал служить русскому царю. Сама фамилия со временем была искажена, изначально она имела написание von Wiesen и многие исследователи долгое время использовали раздельное написание или же написание Фон-Визин, но в конце XIX века исследователь Н.С. Тихонравов установил современное написание фамилии писателя. Отец Фонвизина, Иван Андреевич был чиновником ревизион-коллегии, приближенным ко многим известным политикам.

Фонвизин получил хорошее домашнее образование. В 1755-1760 годах учился в гимназии при Московском университете, где успешно изучал латинский, немецкий и французский языки и выступал на торжественных актах с речами на русском и немецком. В 1760 году в числе лучших учеников Фонвизина возили в Санкт-Петербург для представления куратору университета И.И. Шувалову . Там его «произвели в студенты» философского факультета. Денис Иванович активно участвовал в студенческой жизни, играл в любительском театре М.М. Хераскова.

Первые литературные опыты

В это время он дебютирует на литературном поприще как переводчик: переводит с немецкого сборник популярного в Европе норвежско-датского писателя Людвига Хольберга «Басни нравоучительные» (1761). Несколько мелких переводов Фонвизина появились в университетских изданиях в 1761-1762 годах (в т. ч. в журнале М.М. Хераскова «Полезное увеселение», где печатались и стихотворения старшего брата Фонвизина - Павла). Перевод трагедии Вольтера «Альзира» (1762) в свое время опубликован не был, но получил широкое распространение в списках (опубликован 1894). Тогда же он начал переводить пространный, в четырех томах авантюрно-дидактический роман аббата Жана Террасона «Геройская добродетель, или Жизнь Сифа, царя Египетского, из таинственных свидетельств древнего Египта взятая» (1762-1768). Также Денис Иванович перевел огромный поэтический труд Овидия «Метаморфозы». Помимо всего прочего, им были переведены более двух сотен различных басен.

«Елагинский кружок». «Бригадир» и появление «комедии нравов»

В 1762 году Фонвизин оставляет университет и переезжает в Петербург, где начинает работать переводчиком в Коллегии иностранных дел. До 1769 года он работал под руководством статс-советника дворцовой канцелярии И.П. Елагина , который управлял «придворной музыкой и театром» и покровительствовал начинающим литераторам. Елагин оценил фонвизинский перевод вольтеровской трагедии и вскоре молодой писатель вошел в т.н. «елагинский кружок», участники которого (сам Елагин, В.И. Лукин , Б.Е. Ельчанинов и др.) были заняты разработкой русской самобытной комедии. Для этого они переделывали иностранные пьесы, налагая их содержание на русские реалии. Также в кружке осваивались традиции мещанской «слезной драмы» («серьезной комедии»), теоретиком которой выступал Д. Дидро . В этом духе Фонвизин в 1764 году и сочинил свою первую, стихотворную комедию «Корион», взяв за основу драму французского автора Жана-Батиста-Луи Грессе «Сидней». Действие в пьесе происходит в подмосковной деревне и заключается в изложении сентиментальной истории влюбленных Кориона и Зеновии, разлученных по недоразумению и благополучно соединяющихся в финале. Также в то время Фонвизин сблизился с литературным кружком поэта и переводчика князя Ф.А. Козловского, завязалась дружба между ним и выдающимся актером И.А. Дмитриевским.

В 1769 году появилось первое абсолютно самостоятельное произведение Фонвизина - пьеса «Бригадир», которую по достоинству оценил Н.И. Новиков . Она была поставлена в театре в 1770 году, хотя вышла в печать только в 1786 году. «Бригадир» стал первой в русской литературе «комедией нравов» в отличие от господствовавшей ранее сатирической «комедии характеров», когда на сцену выводились персонифицированные пороки. В «Бригадире» все пороки, все поведение персонажей социально обусловлено. Здесь жестоко высмеивается невежество, взяточничество, ханжество и слепое раболепство перед иностранщиной, столь характерные для поместно-бюрократических кругов русского общества. Жизненная убедительность таких сатирических персонажей комедии, как Бригадир, Советник, Советница и Иванушка, достигнута драматургом без нарушения свойственных классицизму принципов изображения характеров. Зато в Бригадирше с большой силой проявились реалистические тенденции творчества Дениса Ивановича. Основным художественным достоинством пьесы является метко индивидуализированный язык действующих лиц: военный лексикон Бригадира, сочетание канцелярско-приказных и церковнославянских выражений в речи Советника, салонный русско-французский жаргон Иванушки и Советницы, народное просторечие Бригадирши. В противоположность отрицательным персонажам положительные образы комедии (Добролюбов, Софья) отличаются бледностью и схематичностью. На первый план выдвинута фигура «галломанствующего» Иванушки, с которым связана важнейшая для Фонвизина тема воспитания дворянина.

В 1760-х годах, во время работы Комиссии для составления нового Уложения (1767), Денис Иванович высказывался по волновавшему всех вопросу прав и привилегий дворянства. Он переводит трактат Г.-Ф. Куайе «Торгующее дворянство» (1766), где обосновывалось право дворянина заниматься промышленностью и торговлей (не случайно в «Недоросле» Стародум разбогател как сибирский промышленник, а не придворный). В рукописи распространялась составленная им в конце 1760-х компиляция из трудов немецкого юриста И.Г. Юсти «Сокращение о вольности французского дворянства и о пользе третьего чина». В качестве приложения к переведенной Фонвизиным повести Ф.-Т.-М. Арно «Сидней и Силли, или Благодеяние и благодарность» (1769) было опубликовано одно из немногих его стихотворений «Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке» (здесь присутствуют элементы антиклерикальной сатиры, навеянные, как полагают, тесным общением Фонвизина с литератором Ф.А. Козловским, известным вольтерьянцем и вольнодумцем). Деятельность Фонвизина как переводчика художественной прозы увенчал перевод повести Поля Жереми Битобе на библейский сюжет «Иосиф» (1769): это сентиментальное, проникнутое лиризмом повествование, выполненное ритмической прозой.

Служба Н.И. Панину. «Записки первого путешественника»

В 1769 году Денис Иванович занял должность одного из секретарей при руководителе Коллегией иностранных дел графе Н.И. Панине , который, в свою очередь, стал воспитателем наследника престола. Никита Иванович строил планы досрочной передачи престола цесаревичу Павлу Петровичу и ограничения самодержавия в пользу Верховного Совета из дворян. Сделавшись вскоре доверенным лицом Панина, Фонвизин окунулся в атмосферу политических проектов и интриг. В 1770-х годах он лишь дважды выступил как литератор (точнее, как политический публицист «партии Панина», наставляющий монарха, как править на благо нации) - в «Слове на выздоровление Павла Петровича» (1771) и переводе «Слова похвального Марку Аврелию» А. Тома (1777).

В 1777-1778 годах Фонвизин путешествует по Германии и Франции. Одной из причин этого путешествия была длительная болезнь жены писателя Екатерины Васильевны (в девичестве Дмитриева-Мамонова, у пары было 8 детей). Его впечатления от этой поездки нашли свое отражение в «Записках первого путешественника», которые стали одной из важных вех в процессе изменения облика русской прозы в этот период.

После опалы и отставки Н.И. Панина, в марте 1782 году подал в отставку и Фонвизин. В 1782-1783 годах «по мыслям Панина» он сочинил «Рассуждение о непременных государственных законах» (т.н. «Завещание Панина»), которое должно было стать предисловием к готовившемуся, но неосуществленному Н.И. и П.И. Паниными проекту «Фундаментальных прав, неприменяемых на все времена никакой властью» (т.е., по существу, проекту конституционной монархии в России). Позднее это «Завещание Панина», изобилующее выпадами против самодержавия, использовали в пропагандистских целях декабристы. Сразу же после смерти покровителя (март 1783) Фонвизин сочинил брошюру «Жизнь графа Н.И. Панина», вышедшую в Санкт-Петербурге сначала на французском (1784), а затем и на русском языке (1786). В 1784 году Денис Иванович вновь отправляется за границу - в Италию и Германию, что было связано и с необходимостью лечения от начавшегося у писателя частичного паралича.

«Недоросль»

После восстания Е.И. Пугачева в 1773-1775 годах любое проявление либеральных взглядов могло повлечь за собой тяжелые последствия. Но, несмотря на это, в начале 1780-х годов увидела свет доставившая Фонвизину славу и всеобщее признание комедия «Недоросль» (1779-1781, поставлена в сентябре 1782 года, опубликована в 1783 году). Первая постановка пьесы на придворной сцене на Царицыном лугу имела необыкновенный успех. В центре комедии - образ госпожи Простаковой, самодурки и деспота в собственной семье и среди своих крестьян. Ее жестокость в обращении с окружающими компенсируется неразумной и пылкой нежностью к сыну Митрофанушке, который благодаря такому материнскому воспитанию растет избалованным, грубым, невежественным и совершенно непригодным к какому-либо делу. Простакова уверена, что может делать что хочет, ибо на это дан указ о «вольности дворянской». Противопоставленные ей и ее родственникам Стародум, Правдин, Софья и Милон считают, что вольность дворянина заключается в праве учиться, а затем служить обществу своими умом и знаниями, что и оправдывает благородство дворянского звания. В финале приходит возмездие: Простакова отрешена от своего имения и брошена собственным сыном.

Современников более всего в «Недоросле» пленяли благоразумные монологи Стародума; позднее комедию ценили за колоритный, социально-характерный язык персонажей и красочные бытовые сцены (часто эти два плана комедии - идеологический и бытописательный - противопоставлялись, как, например, в эпиграмме И.Ф. Богдановича: Почтенный Стародум, / Услышав подлый шум, / Где баба непригоже / С ногтями лезет к роже, / Ушел скорей домой. / Писатель дорогой, / Прости, я сделал то же). «Недоросль» стала единственной русской пьесой XVIII века, занявшей прочное место в репертуаре советского театра. Этот факт служит ярким свидетельством непреходящего значения творчества драматурга и сатирика.

Последние годы

В 1783 году княгиня Е.Р. Дашкова привлекла Фонвизина к участию в издававшемся ею журнале «Собеседник российского слова». В первом же номере появился его «Опыт российского сословника». Составленный как будто бы для нужд готовившегося «Словаря Российской Академии наук», фонвизинский «Опыт» являлся скрытой политической сатирой, изобличающей придворные порядки и «бездельничанье» дворян. В том же журнале в 1783 году без заглавия и подписи были опубликованы политически острые и дерзкие «вопросы» Фонвизина (в рукописи они озаглавлены как «Несколько вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях особливое внимание»), адресованные Екатерине II и снабженные «ответами» самой императрицы, которая поначалу автором «вопросов» полагала И.И. Шувалова. Истина вскоре выяснилась, и таким образом Фонвизин своим «свободоязычием» навлек на себя неудовольствие власти и в дальнейшем испытывал затруднения с публикацией своих трудов.

Перевод сочинения И.Г. Циммермана «О национальном любочестии» (1785), повесть о гонениях, которые терпит мудрец, говорящий правду властителю («Каллисфен», 1786), и стихотворная басня «Лисица-Казнодей» (1787) были напечатаны анонимно. К 1788 году писатель подготовил свое «Полное собрание сочинений и переводов в 5-ти томах»: была объявлена подписка, однако издание было приостановлено императрицей, и даже рукопись его теперь утрачена. В том же году Фонвизин безуспешно добивался разрешения на издание авторского журнала «Друг честных людей, или Стародум» (часть подготовленных Фонвизиным материалов журнала увидела свет лишь в 1830 году).

В последние годы здоровье Фонвизина сильно ухудшилось. Кроме того, у четы Фонвизиных стали нарастать трудности финансового характера. Вместе с тем возросли религиозные и покаянные настроения писателя. Они отразились в автобиографическом сочинении, написанном «по стопам» «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо, - «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях» (1791). Сохранившаяся не полностью последняя его комедия «Выбор гувернера» (между 1790 и 1792) посвящена, как во многом и «Недоросль», вопросам воспитания, однако сильно уступает последней в художественном отношении.

Сатирик скончался 1(12) декабря 1792 года в Санкт-Петербурге после вечера, проведенного в гостях у Р.Г. Державина . Денис Иванович Фонвизин был похоронен в Санкт-Петербурге на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

Память

Именем Д.И. Фонвизина названы улицы в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Королёве, Херсоне, Алма-Ате, а также станция метро «Фонвизинская» в Москве.

Сочинения

Первое полное собрание сочинений Фонвизина. М., 1888.

Пьесы. М., 2008.

Собрание сочинений в 2-х тт. М., 1959.

Сочинения, письма и избранные переводы Фонвизина. СПб., 1866.