ФОНТЕЙНЕС ДЕС АБРАМ ИВАНОВИЧ

Успешный предприниматель

Абрам дес Фонтейнес родился 26 августа 1802 г. в Архангельске. Происходил из купеческой семьи. Отец – И.П. (Жан-Антуан) Дес Фонтейнес, был родом из г. Остерхаут (Голландия), приехал на постоянно жительство в столицу Российской империи. Перебрался в Архангельск, где исполнял разные общественные и коммерческие посты.

В юношеском возрасте Ф. трудился на должности приказчики в фирме Ф. Шольца и Ф. Кларка, позднее – экспедитор иностранных кораблей.

В 1831 г. Ф. стал российским подданным. Такое решение он принял совместно со своей супругой. В этом же году решил записаться в купеческое сословие. Числился как купец 3-й гильдии Архангельска, на следующий год стал здесь же уже купцом 2-й гильдии.

В 1833 г. Ф. совместно с П.К. Люрсом начал торговлю в созданном ими товариществе «А. Дес Фонтейнес и Люрс». С 1836 г. – купец 1-й гильдии. Спустя три года в состав товарищества влился третий купец – И.Я. Грибанов, а компания была переименована в «Грибанов, Фонтейнес и Люрс». В 1848 г. товарищество вновь изменило свое название, став называться на «Грибанов, Фонтейнес и Ко», поскольку в число компаньонов добавился зять Ф. В.И. Грибанов.

С 1847 г. – потомственный почетный гражданин. С 1848 г. – коммерции советник. В Архангельске у Ф. в собственности находились два деревянных дома, сахарный завод.

Общественная деятельность

В разные годы Ф. занимал должности в архангельских учреждениях. Возглавлял городской коммерческий банк, а также контору Государственного банка, Общественный банк. Входил в состав отделения Архангельского коммерческого совета.

Состоял членом Комитета надзора за браком товаров, который действовал при Архангельском порте, был казначеем и почетным старшиной Архангельского детского приюта. Входил в состав комитета губернской публичной библиотеки, учетного и ссудного комитета Архангельской конторы Государственного банка.

В 1853 – 1859 гг. Ф. дважды избирался Городским головой родного Архангельска. Эту должность он исполнял два срока подряд и многое сделал для города.

Умер Ф. 29 сентября 1873 г. в Архангельске.

Семья

Супруга – Анна Моисеевна дес Фонтейнес. Приняла российское подданство вместе с супругом в 1831 г.

Дети:

- сын – Эдуард, купец 1-й гильдии, городской голова Архангельска

- дочь – Анна, была женой компаньона и известного промышленника В.И. Грибанова

Помимо двух старших детей было еще восемь детей.