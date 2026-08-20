ФОНТЕНБЛО

Дворец в департаменте Сена и Марна, находится в 50 км от Парижа. Одна из резиденций французских королей.

Начало истории

В 1137 король Франции Людовик VI (1108-1137) построил замок около источника под названием Fontaine-Belle-Eau («Чудесный источник). Со временем его название преобразовалось в Fontainebleau и распространилось на окружающую местность. Здесь король устраивал охоту. При Людовике VII (1137-1180) в Фонтенбло появилась капелла Сен-Сатурнен. При Людовике IX (1226-1270) королевская резиденция обросла новыми постройками (донжон Людовика Святого сохранился до сих пор).

Фонтенбло не был часто посещаемым монархами местом в отличие от других владений, к началу XVI века замок начал ветшать.

XVI век

Новое дыхание он обрел при Франциске I (1515-1547). В это время Франция стала одним из самых могущественных государств Европы. Итальянские войны, которые вел Франциск в 1520-е годы, способствовали распространению идей Ренессанса на французскую культуру. Король не желал отставать от Италии, он поощрял светское просвещение, развитие искусства и науки. В это время при французском дворе работали Леонардо да Винчи , Андреа дель Сарто, Бенвенуто Челлини. Возводились замки и загородные резиденции.

Началась и перестройка Фонтенбло, который теперь должен был демонстрировать могущество королевского двора. Почти все его старые постройки были уничтожены. В реконструкции участвовали французские мастера Ж. Лебретон, П. Шамбиж и П. Жирар.

Теперь замок представил собой пять трехэтажных корпусов, соединенных общей крышей, отделанных рельефными карнизами и каменной резьбой. По обе стороны от парадной аллеи, ведущей в замок, расположился Большой Нижний двор, также называемый Почетным двором или двором Прощания (здесь Наполеон простился со своей гвардией перед ссылкой на Эльбу). На верхнем этаже основного корпуса дворца появилась галерея Франциска I, которая представляет собой крупнейший памятник французского Ренессанса. Нижний ярус галереи украшен резными деревянными панелями с гербом Франции и короля Франциска. Верхний ярус заполнен скульптурными рельефами и фресками, которые являются первыми монументальными росписями светского характера во Франции (автор – Р. Фьорентино). Потолок также покрыт резьбой. Галерея стала главным помещением дворца. На Овальном дворе замка Лебретоном был построен павильон «Золотые ворота», который стал служить главным входом во дворец. При его украшении были использованы элементы античной архитектуры. Вокруг резиденции был разбит английский парк.

Реконструкция Фонтенбло продолжилась при Генрихе II (1547-1559). В это время Жилем Лебретоном и Филибером Делормом была возведена галерея Генриха II (она же Бальный зал). Она была создана по тому же принципу, что и галерея Франциска. Здесь присутствовало множество фресок на мифологические темы (авторы – Ф. Приматиччо , Н. дель Абате), все помещение было украшено гербом Франции, инициалами Генриха и гербом его фаворитки Дианы де Пуатье .

Со смертью Генриха II французский двор оставил Фонтенбло. Дальнейшие работы возобновились здесь только при Генрихе IV (1589-1610), который потратил на них около 2,5 млн. ливров. Одна из построек этого периода – ворота Дофина, каменное сооружение, разделенное пилястрами на три части, имевшее арочный проем и ложные арки-ниши, небольшой купол. Постепенно из мастеров, трудившихся в резиденции, сформировалась т.н. «школа Фонтенбло». Ее основателями можно считать Франческо Приматиччо и Россо Фьорентино, которым удавалось великолепно сочетать фресковую живопись, скульптурные рельефы и орнаменты. В Фонтенбло в течение пяти лет трудился Бенвенуто Челлини, создавший множество ювелирных вещей.

XVII-XIX века

После смерти Генриха IV Фонтенбло опять был покинут. Король Людовик XIII (1610-1643) его не любил, а Людовик XIV (1643-1715) занимался главным образом Версалем. При «короле-солнце» в Фонтенбло находились апартаменты его фаворитки мадам де Ментенон. Вокруг замка был разбит регулярный французский парк. При Людовике XV (1715-1774) что-то было разрушено и перестроено, а во времена Людовика XVI здесь была резиденция Марии-Антуанетты .

В период Великой Французской революции дворец существенно пострадал, некоторое время здесь содержали военнопленных и преступников. При Наполеоне замок был обновлен: проводилась реконструкция старых строений и возведение новых, интерьеры украшались в стиле ампир. Апартаменты императора расположились в корпусе, созданном при Людовике XVI. Комната королей стала Тронным залом. Известность получил Красный салон Фонтенбло или зал Отречения, в котором 4 апреля 1814 года Наполеон подписал отказ от престола.

В 1815 году в замке были расквартированы военные части антинаполеоновской коалиции. При Наполеоне III в Фонтенбло появилось новое здание театра (архитектор Э.М. Лефюэль).

XX-XXI века

В 1940 году с началом немецкой оккупации Франции во дворце разместился Генеральный штаб нацистов.

В 1981 году Фонтенбло вошел в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сейчас он представляет собой музейный центр. Для посетителей открыты интерьеры дворца. В нем же находятся Национальный музей с богатой коллекцией живописи «школы Фонтенбло», музей Наполеона Бонапарта, музей художницы Розы Бонёр, музей китайского искусства, собрание севрского фарфора, коллекция старинного оружия и знамен, выставка книг XV-XVI веков.