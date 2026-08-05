ФОНДАМИНСКИЙ ИЛЬЯ ИСИДОРОВИЧ

Русский революционер, общественный деятель, публицист, причислен к лику святых в 2004 г.

Происхождение и образование.

Родился в состоятельной купеческой семье, соблюдавшей еврейские традиции. Из-за ограничений, связанных с процентной нормой, не был принят в гимназию и впоследствии в Лазаревский институт, поэтому получил образование в частной гимназии Креймана. После этого выехал за границу: в 1900–1904 гг. Фондаминский учился на философских факультетах Берлинского и Гейдельбергского университетов, ездил в Ниццу. В начале 1902 г. женился на А. Гавронской, внучке К. Высоцкого.

Арест и участие в деятельности эсеров.

В мае 1902 г. был арестован на русско-немецкой границе за переправку запрещенной литературы и заключен на два месяца в тюрьму в Петербурге за связь с партией социалистов-революционеров (в которую затем вступил в конце 1902 г. – начале 1903 г.). После получения диплома в декабре 1904 г. Фондаминский вернулся в Москву и стал одним из руководителей Московского городского комитета партии социалистов-революционеров, занимался преимущественно вопросами пропаганды. В сентябре 1905 г. Фондаминский и его жена были арестованы и заключены в Таганскую тюрьму, освобождены в октябре того же года.

Большую часть своего состояния и приданого жены жертвовал на революцию, на эти деньги покупалась оружие, осуществлялась пропаганда. После роспуска 1-й Государственной думы отправился в Ревель (Таллинн) для организации восстания на кораблях Балтийского флота. Но восстание началось и было подавлено еще до его прибытия. Он был арестован, но военно-полевой суд его оправдал.

Эмиграция.

После подавления революции, уехал в Финляндию, затем во Францию, где сблизился с Д.С. Мережковским и З.Н. Гиппиус. В мае 1909 г. вошел в один из руководящих органов партии — Заграничную делегацию, курировал работу боевой группы Б. Савинкова.

В эмиграции стал интересоваться христианством, финансировал издание религиозно-философского журнала «Вопросы жизни». Вместе с Н. Авксентьевым редактировал журнал «Почин», который придерживался последовательного антитеррористического курса.

Первая мировая война и Февральская революция.

Во время Первой мировой войны выступал на оборонческих позициях, вместе с Г. Плехановым редактировал журнал «Призыв». После Февральской революции, вернулся на родину в Петроград вместе с Н.Д. Авксентьевым и Б.В. Савинковым. Был избран товарищем председателя Исполкома Совета крестьянских депутатов. Доклад Фондаминского «О земле» вызвал огромный интерес и был опубликован тиражом в несколько миллионов экземпляров.

Летом 1917 г. Временное правительство назначило его комиссаром Черноморского флота, был популярен среди моряков, избравших его депутатом Учредительного собрания. После разгона Учредительного собрания перешел на нелегальное положение. С лета 1918 г. жил в Одессе, весной 1919 г. вместе с женой эмигрировал во Францию, поселился в Париже.

Деятельность в эмиграции.

Сыграл большую роль в общественно-культурной жизни русской эмиграции. Он был одним из редакторов ведущего журнала эмиграции «Современные записки» (1920–40), в котором публиковались работы Л. Шестова, С. Франка, Г. Флоровского, Д. Мережковского; художественные произведения И. Бунина, В. Набокова, А. Ремизова, М. Алданова. По его инициативе и во многом на его средства был создан Русский театр в Париже. Фондаминский был инициатором и редактором журнала «Круг», объединившего молодых русских литераторов, многие из которых находились под влиянием идей Фондаминского, в том числе герой Сопротивления во Франции Б. Вильде, писатель Ю. Фельзен (1894–1943), поэт Ю. Мандельштам (1908–43). Также был редактором христианских религиозно-философских журналов «Путь» и «Новый град» и оказывал им финансовое содействие.

Во время Второй мировой войны, в июне 1940 г. безуспешно пытался бежать от немцев. Через год был арестован, принял крещение в лагере. Друзья пытались устроить ему побег, но он отказался от этого, пожелав остаться со своим народом. В августе 1942 г. был отправлен в Германию, перемещен в Аушвиц, где погиб в газовой камере. Канонизирован Константинопольским Патриархатом в 2004 г. и причислен к лику святых.