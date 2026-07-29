ФОН ТОЛЬ КАРЛ ФЁДОРОВИЧ

Выдающий русский генерал, военачальник и штабной офицер, участник Наполеоновских войн.

Начало службы

Карл фон Толь принадлежал к остзейскому дворянскому роду и всю свою жизнь оставался лютеранином. Несмотря на это, Толь старался всегда говорить по-русски и подчеркивать, что служит России. Он прошел обучение в Инженерно-артиллерийском шляхетском корпусе в то время, когда его начальником был М.И. Кутузов. С тех пор генерал привязался к своему воспитаннику и относился к нему как к своему родному сыну.

В 1796 году Толь начал службу офицером Свиты Его Императорского Величества по квартирмейстерской части. В этом качестве молодой офицер принял участие в знаменитом Швейцарском походе Суворова, в кампаниях против Наполеона 1805 и 1806 годов, а также в войне против турок 1806-1812 годов. После неудачи русской армии при Аустерлице в 1805 году Толь и князь П.М. Волконский сыграли важнейшую роль в создании эффективной службы Генерального штаба в России. В частности, Толь разработал инструкции для штабных офицеров.

Ко времени Отечественной войны 1812 года полковник Толь был одним из самых образованных и ориентирующихся в военной литературе русских офицеров. Немецкий теоретик К. фон Клаузевиц с уважением отзывался о нем, подмечая в Толе увлечение популярными в то время военными идеями барона А. Жомини.

Отечественная война 1812 года

В 1812 году полковник Толь был назначен генерал-квартирмейстером 1-й армии генерала М.Б. Барклая де Толли и на этом посту был одним из ключевых штабных офицеров в русской армии. Выдвижение относительно молодого полковника не могло не раздражать его недоброжелателей из генералитета, тем более, что с назначением в армию Кутузова, давнего патрона Толя, его влияние на ход событий возросло. Генерал Л.Л. Беннигсен жаловался, что «полковник Толь овладел умом Кутузова».

В августе 1812 года произошла ссора Толя с князем П.И. Багратионом, после которой Толь был понижен в звании. Только приезд в армию Кутузова спас Толя от более серьезных неприятностей. Главнокомандующий отправил его на поиски позиции, где русская армия могла бы дать бой Наполеону, и выбор Толя пал на пространство рядом с деревней Бородино. Толь отвечал не только за выбор поля боя, но и за расположение на нем войск и укреплений, хотя в этих аспектах его власть постоянно оспаривалась другими. Во время Бородинского сражения 26 августа 1812 года Толь находился при Кутузове.

После оставления Москвы влияние Толя на ход войны возросло. Он и другие штаб-офицеры отвечали за исполнение движений действующей армии. Накануне сражения при Тарутине 6 октября 1812 года непростой характер Толя снова дал о себе знать. Увидев, что колонны пехоты не прибыли вовремя на назначенные места, Толь обрушился с бранью на генералов К.Ф. Багговута и принца Евгения Вюртембергского. Багговут был так глубоко возмущен, что немедленно оставил командование, встал во главе 4-го егерского полка и вскоре был убит. Несмотря на неудовлетворительные результаты боя при Тарутине, Толь оставался сторонником активных действий против армии Наполеона.

Поздние годы

В ходе Заграничных походов русской армии 1813-1814 года Толь играл роль представителя Александра I в штаб-квартире союзного командования и был одним из главных его советников по военным вопросам. В ходе последних наполеоновских кампаний Толь завязал тесную дружбу с генералом И.И. Дибичем. В 1815 году генерал Толь был назначен генерал-квартирмейстером Главного штаба и занимал эту должность до 1824 года.

14 декабря 1825 года Толь прибыл в Петербург вместе с великим князем Михаилом Павловичем и принял участие в развязке декабристского выступления. По некоторым данным, именно Толь предложил открыть огонь по каре мятежников. А.Е. Розен передавал, что Толь сказал Николаю I: «Ваше Величество, прикажите очистить площадь картечью или отрекитесь от престола».

В войну против турок 1828-1829 годов Толь был назначен начальником штаба генерала Дибича. Его распоряжения способствовали успешному окончанию затягивающейся войны. За эти заслуги Толь был возведен в графское достоинство и получил орден Св. Георгия II степени. В 1830 году успешный тандем Дибича и Толя возглавил армию направлявшуюся на усмирение польского мятежа. Толь дважды временно принимал командование армией на себя: первый раз после смерти Дибича от холеры, а второй раз во время штурма Варшавы, когда командующий генерал И.Ф. Паскевич был контужен.

После подавления Польского восстания 1830-1831 годов началась мирная деятельность графа Толя. Граф был назначен главноуправляющим путями сообщения и публичными зданиями. На этом посту Толь стоял у истоков железнодорожного строительства в России, оказав большое влияние на решение дозволить Ф.А. Герстнеру строительство Царскосельской железной дороги. Кроме того, Толь переписывался с Пушкиным по поводу его «Истории Пугачева». Граф Карл фон Толь умер 27 апреля 1842 года.