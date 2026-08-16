ФОЛЬКЛЕНД (англ. folkland)

Форма дофеодального владения землей в англо-саксонской Англии, которая регламентируется «народным правом» (folk-right), сформировавшимся при разложении родового строя англо-саксонских этнокультурных общностей. Фолькленд, наряду с боклендом – одна из базовых форм владения землей в Англии VII-XI вв.

В связи с малым количеством источников, которые касаются непосредственно фолькленда, до начала XX в. историки придерживались ошибочной точки зрения, что это некий земельный фонд, находящийся в распоряжении «всего народа». Распределением его занималось, в такой концепции, «государство» в лице короля и Уитенагемота. Однако, благодаря исследованиям П. Г. Виноградова и Ф. Мейтленда, данная точка зрения была существенно скорректирована. Фолькленд в момент своего возникновения - базовая единица владения т. н. «большой семьи». При этом его обработка производилась членами семьи «индивидуальной». Связанно это с процессом распада родового строя и стремлением «большой семьи» удержать земли в своем владении. Отличительная черта фолькленда – его неотчуждаемость, невозможность подарить, продать его часть или полностью.

С течением времени фолькленд трансформировался, вместе с развитием общественных отношений и юридических практик. В XI в. он уже может выступать объектом продажи или дарения. Различие между фольклендом и боклендом, конечно же, сохраняется, но приобретает фискальный характер, а также в области различий судопроизводства. Так, бокленд мог быть пожалован только королем, был привилегированным земельным владением, тогда как фолькленд нес значительно более тяжелую налоговую нагрузку, но был автономнее в вопросах судебных тяжб.

Процесс разложения фолькленда и его «упадка» неотделим от процесса развития социальной структуры средневекового общества и феодальных по характеру отношений земельной собственности.

Автор статьи: Боварь В. В.