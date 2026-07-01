ФОК МАКСИМ ЯКОВЛЕВИЧ ФОН

Российский государственный деятель, действительный статский советник.

Биография и карьера

Военную службу начал 1(12) января 1793 г. вице-вахмистром в лейб-гвардии Конном полку. Вышел в отставку в январе 1796 г., с мая снова на военной службе, вторично в отставке с 1(12) октября 1799 г. из-за болезни. С осени 1802 г. – в Министерстве коммерции, в сентябре 1804–августе 1806 гг. – ревизор в Москве, прослужил до упразднения должности. 30 ноября 1806 г. в связи с созывом временного земского ополчения для войны с Наполеоном вызван московским генерал-губернатором Т.И. Тутолминым «для исполнения письменных дел по милиции Московской губернии».

С 1811 г. – в Министерстве полиции. С декабря того же года – в Особенной канцелярии при министерстве (помощник правителя; с 1813 г. – правитель, с 1819 г. – директор). С 1819 г. – в Министерстве внутренних дел. В 1826 г. принял активное участие в реформировании политической полиции и создании III отделения Собственной Е.И.В. канцелярии. В поданной на имя А.Х. Бенкендорфа записке критиковал систему тайной полиции, сложившуюся при Александре I, и предлагал изменить её структуру, переведя ряд чиновников из МВД под непосредственное подчинение А.Х. Бенкендорфу. С июля 1826 г. – управляющий делами III отделения, по мнению многих современников и исследователей – его фактический руководитель. Особое внимание уделял созданию широкой агентурной сети, обращая внимание не только на профессиональные качества, но и на моральный облик агентов. Стремился привлекать к агентурной работе представителей столичного и провинциального дворянства. Подготовленные на основе агентурных донесений доклады Фока через Бенкендорфа передавались лично императору Николаю I. Известны случаи сокрытия негативной информации о работе государственных учреждений при информировании царя.

Анализируя механизм формирования общественного мнения, Фок придавал большое значение работе с теми, кто его генерирует, в первую очередь с литераторами, многие из которых оказываются под надзором III Отделения (А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, А.И. Герцен, М.Ю. Лермонтов) или же попадают в число его агентов (Ф.В. Булгарин). Нередко подвергал критике бюрократический аппарат Российской империи, однако к борьбе со злоупотреблениями чиновников относился скептически.

Несмотря на специфику работы III Отделения и противоречивый характер личности, Фок имел хорошую репутацию среди современников, особенно известен положительный отзыв о нём А.С. Пушкина («человек добрый, честный, твёрдый»).