ФОГТ (VOGT)

Фогт (нем. Vogt, средн. лат. vocatus, от лат. advocatu) – должность в средневековой Европе. В Германии и Швейцарии – наместник императора, судья. В церковной иерархии фогт – светская должность в церковных владениях епископа или монастыря, в обязанности которой входило управление землями, судебные, административные и фискальные функции. В различные периоды и на различных территориях социальный статут, степень ответственности фогтов варьировалась.

При Каролингах фогт – должность управляющего церковными землями. Фогт был представителем церковных иерархов (аббатов, епископов) или учреждений (монастырей) в светских вопросах и в светских судах. Кроме того, фогты выполняли защитные функции, например, командовали войском, и судебные, как нейтральные чиновники.

В Священной Римской империи , кроме должности церковного фогта, существовал имперский фогт, который, в свою очередь, делился на городского и земского. Также, фогтами называли некоторых территориальных судебных чиновников. В частных или семейных монастырях должность фогта часто занимал сам собственник земли.

Имперский фогт был чиновником монарха и выступал в качестве администратора и судьи в отношении королевской собственности или аббатства. Часто резиденция имперского фогта находилась в имперских городах. Со временем, когда города стали приобретать все большую самостоятельность, должность имперского фогта была разделена на городского и земского фогта. Постепенно, когда количество королевского имущества в городах уменьшалось, необходимость в городском фогте отпала.

Автор статьи: Перепечкин К. В.