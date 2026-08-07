ФЛУГ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ

Из потомственных почетных граждан. Окончил 2-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию. 31.8.1877 поступил в Михайловское артиллерийское училище. 8.8.1880 окончил училище с занесением на мраморную доску и произведен в подпоручики с назначением в 7-ю конно-артиллерийскую батарею. 20.12.1884 прикомандирован к 23-й конно-артиллерийской батарее. 18.9.1885 утвержден в должности делопроизводителя 23-й конно-артиллерийской батареи. 1.12.1885 произведен в поручики (со старшинством с 1.1.1885). 8.12.1885 переведен в 23-й конно-артиллерийской батарею. 6.10.1887 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 13.5.1890 произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 16.5.1890 окончил академию, причислен к Генеральному штабу и назначен в на службу в Приамурский военный округ с прикомандированием к Варшавскому военному округу на время лагерного сбора. 29.11.1890 переведен в Генеральный штаб с назначением начальником строевого отделения штаба Владивостокской крепости. 5.4.1891 произведен в капитаны. С 12.9.1893 по 6.10.1894 прикомандирован к 11-му драгунскому Харьковскому полку для цензового командования эскадроном. 6.10.1894 назначен старшим адъютантом штаба Кавказской гренадерской дивизии. 16.2.1896 назначен и. д. штаб-офицера при управлении 2-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады. 24.3.1896 произведен в подполковники с утверждением в должности. 16.9.1899 назначен и. д. начальника штаба 3-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады. 9.10.1898 назначен в распоряжение командующего войсками Квантунского полуострова. Участник похода русских войск в Китай в 1900–1901 гг. 9.4.1900 произведен в полковники. 22.7.1900 назначен начальником военного отдела штаба Квантунской области. С 16.5.1901 по 17.11.1901 прикомандирован к 1 лейб-драгунскому Московскому полку для ознакомления с общими требованиями управления и ведения хозяйства в кавалерийских частях. 22.1.1902 назначен начальником штаба Квантунской области. 27.8.1903 произведен в генерал-майоры. 23.8.1903 назначен вр. и. д. начальника временного военного штаба наместника е.и.в. на Дальнем Востоке. 1.1.1904 назначен начальником временного военного штаба наместника е.и.в. на Дальнем Востоке. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг.

29.1.1904 назначен генерал-квартирмейстром полевого штаба наместника е.и.в. на Дальнем Востоке. 10.11.1904 назначен и. д. генерал-квартирмейстера штаба главнокомандующего всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, действующими против Японии. 27.11.1904 назначен в распоряжение главнокомандующего всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, действующими против Японии. 1.1.1905 допущен к и. д. генерал-квартирмейстра 2-й Маньчжурской армии. 14.1.1905 назначен генерал-квартирмейстером 2-й Маньчжурской армии. 21.9.1905 назначен военным губернатором Приморской области и наказным атаманом Уссурийского казачьего войска. Почетный старик Платоно-Александровской станицы Уссурийского казачьего войска (13.5.1907). 06.12.1908 произведен в генерал-лейтенанты. 19.11.1909 назначен начальником 37-й пехотной дивизии. 30.6.1912 назначен начальником 2-й Гвардейской пехотной дивизии. 12.01.1913 назначен помощником Туркестанского генерал-губернатора и командующего войсками Туркестанского военного округа. Участник Первой мировой войны. 29.8.1914 произведен в генералы-от-инфантерии (со старшинством с 6.12.1914) с назначением командующим 10-й армией. 23.9.1914 назначен в распоряжение верховного главнокомандующего. 4.10.1914 назначен наблюдающим за восстановлением 13-го и 15-го армейских корпусов. 8.6.1915 назначен командиром 2-го армейского корпуса. 30.5.1917 назначен в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Юге и Востоке России. С ноября 1917 г. в Добровольческой армии. В начале 1918 г. командирован в Сибирь и на Дальний Восток. 21.11.1918 назначен помощником верховного уполномоченного на Дальнем Востоке по гражданской части. В сентябре 1919 г. назначен помощником главноначальствующего и командующего войсками Киевской области по военной части. 4.11.1919 назначен членом проверочной комиссии тыловых учреждений. 8.12.1919 назначен в резерв чинов при штабе войск Новороссийской области. В 1920 эвакуирован в Югославию. Служил в югославском Военном министерстве. Член Общества кавалеров ордена Св. Георгия. Председатель районного правления Общества офицеров Генерального штаба в Белграде. Во время Второй мировйо войны служил в Русском корпусе. Переехал в Германию, затем в США. Член Общества ветеранов Великой войны.

Жена: дочь отставного генерал-майора Екатерина Валериановна (урожденная Шпицберг, в первом браке Пестич) (?–13.5.1944, Сербия). Дети: Ксения (в замужестве Зейтц) (р. 20.1.1898), Вера (в замужестве Кононова) (р. 13.06.1899), Елена (в замужестве Гескет) (р. 7.1.1901), Мария (в замужестве княгиня Енгалычева) (р. 21.10.1903). Дети жены от 1-го брака: Ольга Пестич (3.3.1888–после 1945, Сан-Франциско).