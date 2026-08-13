ФЛОТ ИНДИЙ (FLOTA DE ίNDIAS)

История испанских «серебряных конвоев» уходит своими корнями в XVI век, когда испанские конкистадоры обнаруживают в Андах значительные месторождения серебра, что автоматически сделало Испанию самой богатой страной Европы.

Однако перевозка драгоценного металла в метрополию с самого начала стала большой проблемой – пираты, обосновавшиеся в Карибском бассейне, с легкостью захватывали одиночные суда с грузом. Чтобы защитить от нападений корабли, везущие слитки, испанцы решили раз в год посылать на родину большой конвой с сильным охранением, позволявшим отбить любое нападение. Поймать такой караван было не просто, так как дата выхода всегда держалась в секрете и менялась каждый год; соответствующим было и сопровождение.

Сами испанцы называли конвой la Flota de Oro – «золотой флот». Прозвище сохранилось с тех времен, когда из Южной Америки конкистадоры вывозили награбленное у индейцев золото. Англичане же именовали эти караваны «Spanish Treasure Fleet». Наконец, французы часто упоминали про испанский «серебряный конвой».

Суда были загружены в основном товаром из Вест-Индии: ценные породы дерева и пряности, какао и табак, шоколад и сахарный тростник, корица, вино и ром, а так же рабы. Конечно же, были серебряные монеты и золото.

В XVII веке Вест-Индский флот, укомплектованный маломаневренными галеонами, стал мишенью для нападений английских моряков. Большой урон коммерческому мореходству в Вест-Индии наносили буканьеры, с одобрения британских властей базировавшиеся в Порт-Ройяле на Ямайке. Серьёзный спад колониальной торговли начался в 1620-х гг., особенно после захвата в районе Кубы серебряного флота голландскими корсарами в 1628 г.

Иллюстрация:

Испанский галеон.

Автор статьи: Мунжуков Г.Д.