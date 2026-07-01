ФЛОРЯ Борис Николаевич

Родился 08.12.1937, г. Москва. Окончил исторический факультет МГУ в 1960 г. Стажировался в Институте истории Польской Академии наук (1971-1972 и 1975-1976).

Кандидатская диссертация : Русско-польские отношения и балтийский вопрос в кон. XVI – нач. XVII вв. (ИСБ АН СССР, 1969).

Докторская диссертация : Русско-польские отношения и политич. развитие Вост. Европы во второй пол. XVI – нач. XVII вв.» (Там же, 1980, по монографии).

Доктор исторических наук, профессор , член-корреспондент РАН.

1960-1965 – младший научный сотрудник Археографической комиссии АН СССР. С 1965 в Институте славяноведения: младший научный сотрудник, затем старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, главный научный сотрудник, заведующий Отделом истории средних веков.

Профессор кафедры истории России до начала XIX века исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (с 1994)

Член редколлегии журналов «Византийский временник», «Древняя Русь. Вопросы медиевистики», «Славяноведение» и «Средние века»; ответственный редактор ежегодника «Белоруссия и Украина: история и культура», член российско-польской, российско-литовской и российско-украинской комиссий историков.

Учитель : М.Н. Тихомиров.

Область интересов : История межд. отношений эпохи позднего средневековья, формирования государств и народностей у славян. История религии.

Сочинения: Общее число публикаций – более 250

Русско-польские отношения и балтийский вопрос в конце XVI - начале XVII в. М., 1973.

Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI –начале XVII в. М., 1978.

Россия и чешское восстание против Габсбургов. М., 1986.

Иван Грозный. М., 1999. (2-е изд. – 2002.)

Сказания о начале славянской письменности. СПб., 2000.

У истоков религиозного раскола славянского мира. СПб., 2004.

Польско-литовская интервенция в России и русское общество. М., 2005.

Исследования по истории Церкви. Древнерусское и славянское Средневековье. М., 2007.

Русское государство и его западные соседи (1655–1661 гг.). М., 2010.

Внешнеполитическая программа А. Л. Ордина-Нащокина и попытки её осуществления / Институт славяноведения РАН. — М.: Индрик, 2013. — 448 с. — 800 экз

Библиография: Славяноведение в СССР и России. N. Y., 1992. С. 454; Florilegium: К 60-летию Б.Н.Флори: Сб.ст. СПб.-М., 2000.