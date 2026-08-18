ФЛОРОВСКИЙ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Философ, богослов, историк Церкви. Научная, преподавательская и экуменическая деятельность Флоровского принесли ему широкую известность и высокий авторитет в церковных кругах Запада. Идеи Флоровского оказали значительное влияние на западную славистику и привлекли устойчивое внимание славистов к истории русской философии XX в.

Родился в семье священника. В 1894 семья Флоровского переселилась в Одессу. В 1911 с золотой медалью окончил 5-ю городскую гимназию и поступил на историко-филологический факультет Новороссийского университета в Одессе. В университете Флоровский испытал сильное влияние философии Ш.Ренувье и У.Джемса. В 1916 г. получил золотую медаль за философскую работу «Современные учения об умозаключениях». После университета он был оставлен при кафедре философии и психологии для подготовки к профессорскому званию, начал преподавать в гимназиях Г. Одессы. В октябре 1919 по прочтении пробных лекций на факультете занял должность приват-доцента.

Семья Флоровских не приняла революцию, эмигрировали и в 1920 г. обосновались в Софии. Принимал активное участие в Русском Религиозно-философском обществе. В это время Флоровский сблизился с П. Савицким, Н.Трубецким и П.Сувчинским и стал одним из основателей евразийства. Опубликовал ряд статей в первых евразийских печатных изданиях, которые положили действительное начало его писательской деятельности. В декабре 1921 г. переселился в Прагу, где в 1923 г. защитил докторскую диссертацию по исторической философии Герцена. После этого занял должность приват-доцента на кафедре истории философии права Русского юридического факультета. За время пребывания в Праге опубликовал более десятка статей и эссе, преимущественно по историко-философским проблемам. Весной-осенью 1923 г. начался его отход от евразийства и началось сближение с С.Булгаковым, который в 1926 г. пригласил Флоровского на место профессора патрологии в Православном Богословском институте. Религиозные и богословские темы доминировали в творчестве Флоровского начала 30-х, среди них особое значение имеют его книги «Восточные Отцы IV-го в.» и «Византийские Отцы V-VIII вв.». В 1937 г. в Париже вышла самая известная книга Флоровского — “Пути русского богословия”, ставшая фактически очерком русской интеллектуальной истории, особенно важным в заключительной своей части, повествующей о философски-общественных направлениях начала XX в. Его заслуги вызвали широкий отклик в среде российской эмиграции, и в 1939 г. Флоровский был избран член-корреспондентом Русского академического института в Белграде.

Кроме науки и преподавания, Флоровский сыграл видную роль в Русском студенческом христианском движении (РСХД). После своего рукоположения в сан священника в 1932 г., вел службу в часовне РСХД.

Во время второй мировой войны Флоровский переехал в Югославии. После освобождения Белграда Красной армией в 1944 г., бежал с семьей в Чехословакию. Обратившись к президенту страны Э.Бенешу в декабре 1945 на дипломатическом самолете Флоровские вылетели в Париж.

Весной 1946 Флоровский возобновил преподавание в Богословском институте, читая курсы догматики и морального богословия. Одновременно он часто выезжал с чтением лекций в ведущие университетские центры Европы: Дублин, Ааргус, Лунд (1946), Оксфорд, Кэмбридж (1947), Марбург, Майнц, Тюбинген, Гейдельберг (1948). В 1948 г. Флоровский выступил в качестве представителя православной церкви на открытии 1-й ассамблеи Всемирного Совета Церквей в Амстердаме, благодаря этому имя Флоровского приобретает международную известность.

В сентябре 1948 г. богослов был принят в юрисдикцию Северо-Американской русском митрополии, начался его американский период жизни, связанный с получением места профессора догматического богословия и патрологии, а вскоре Флоровский стал и деканом Свято-Владимирской духовной академии в Нью-Йорке (до 1955). Одновременно Флоровский преподавал богословие в Колумбийском университете (1951-53), регулярно читал лекции во многих университетах и колледжах Америки. С 1956 по 1964 г. Флоровский стал профессором восточной церковной истории в Гарвардском университете.

За годы пребывания в Америке Флоровский опубликовал более 50 работ. Оставаясь штатным профессором, Флоровский писал преимущественно проповеди, эссе по догматическому богословию и вопросам экуменического движения. Позднее он вновь обратился к волновавшим его темам истории русской религиозной культуры и отцов церкви.