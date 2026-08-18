ФЛОРОВСКИЙ АНТОНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Историк-славист, брат Г.В. Флоровского.

Из семьи кафедрального протоиерея. Уже в гимназические годы интересовался историей, русским и церковно-славянским языками. Окончил историко-филологический факультет Новороссийского факультета (1908), где успешно занимался в семинарах профессоров В.М. Истрина (история русской словесности), Е.Н. Щепкина (история Западной Европы), И.А. Линниченко (история России).

За время научных командировок 1912-1914 гг. в Москву и Санкт-Петербург Флоровский собрал большой архивный и печатный материал для дальнейших научных исследований. В 1915 г. опубликовал «Новые данные по истории выборов депутатов от городов в Законодательную комиссию 1767 г.».

В 1916 г. защитил магистерскую диссертацию в Московском университете на тему: «Состав Законодательной комиссии 1767—1774 гг.», заслужившую Уваровскую премию Академии наук. С 1916 г. профессор по кафедре русской истории Новороссийского университета, вёл курс по истории Древней Руси. В 1917 г. избран членом Поместного собора Православной Всероссийской Церкви. Одновременно преподавал на Высших женских курсах (с 1915 г.) и на созданном в 1918 г. экономическом факультете Политехнического института После революции - помощник заведующего областного архивного управления, директор Одесской публичной библиотеки. Выслан за границу по декрету ВЦИК «Об административной высылке».

Поселившись в Чехословакии, преподавал на Русском юридическом факультете - учебном заведении, находившемся под покровительством Карлова университета. Одновременно преподавал в основанном в 1923 г. Русском народном университете, представлявшем собой чешско-русское просветительное учреждение, имевшее 5 отделений по разным отраслям знаний. А. Флоровский преподавал на историко-филологическом отделении. С 1929 г. член Славянского института в Праге. С 1933 г. доктор философии и профессор Карлова университета. В 1933-1945 гг. - председатель Ученого совета Русского заграничного исторического архива. С открытием Славянской библиотеки А. Флоровский сделал удачный выбор магистральной темы последующего научного творчества — чешско-русские связи с незапамятных времен («Легенда о Чехе, Лехе и Русе в истории славянских изучений», 1929) до XX в. («Русские в Марианских Лазнях», 1947). В 1936 г. защитил докторскую диссертацию «Чехи и восточные славяне. Очерки по истории чешско-русских отношений (X—XVIII вв.)». При написании этой фундаментальной работы, оставшейся непревзойденной, Флоровский имел преимущество над советскими историками, так как свободно работал во многих библиотеках и архивах Праги, Белграда, Львова и Софии.

Доктор философии и профессор Карлова университета, доктор русской истории. В декабре 1946 года принял советское гражданство, но на родину не вернулся. В 1948 г. стал ординарным профессором Карлова университета по истории России. В 1957 г. получил степень доктора исторических наук Чехословакии. Преподавал на философском факультете Карлова университета. При этом Флоровский считал до конца своей жизни, что исследования историков – эмигрантов являются неотъемлемой частью русской исторической науки.

Сочинения:

Из истории екатерининской Законодательной комиссии 1767 г. Вопрос о крестьянском праве. 1910

Собрание высочайших грамот и указов в архиве упраздненного Новороссийского и Бессарабского генерал-губернаторского управления. - Одесса, 1912

К 150-летию Манифеста 14 декабря 1766 года. Петроград, 1917

Освобождение крестьян по проектам губернских комитетов Новороссийского края // Учёные записки Высшей школы г. Одесса, т.1, вып.1, 1921.

Воля панская и воля мужицкая. Страницы по истории аграрных волнений в Новороссии 1861—1865. Одесса, 1921

Чехи и восточные славяне (т.I-II. Прага,1935-47)

Русско-австрийские отношения в эпоху Петра Великого. Прага,1955

От Полтавы до Прута (труд остался незаконченным, опубликован после смерти ученого в 1971 г. в Праге).