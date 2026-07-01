ФЛОРИНСКИЙ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (1990), профессор кафедры истории России с древнейших времен до начала XX века Института истории СПбГУ (1992).

Родился 3 ноября 1952 года в Ленинграде. В 1974 году окончил исторический факультет ЛГУ по кафедре истории СССР. В 1978 году под руководством профессора Б.В. Ананьича защитил кандидатскую диссертацию на тему «Совет министров России в 1907-1914 гг.», с того же года работает на кафедре истории России с древнейших времен Института истории СПбГУ(в то время – кафедра истории СССР исторического факультета ЛГУ). В 1990 году защитил докторскую диссертацию на тему «Самодержавие и проблема единства государственного управления в период первой мировой войны (1914 – февраль 1917 гг.)». С 1992 года – профессор кафедры истории России с древнейших времен до начала XX века Института истории СПбГУ.

Автор более 80 научных публикаций. В область научных интересов входят отечественная история конца XIX – начала XX века, эволюция политического строя Российской империи, история государственных учреждений дореволюционной России, а также внешняя политика России в указанный период.

Сочинения:

Кризис государственного управления в России в годы первой мировой войны. Совет министров в 1914—1917 гг. Л., 1988.

Новейшая история России 1914-2008 : учеб. пособие / С.-Петерб. гос. ун-т ; под peд. М. В. Ходякова. - 3-е изд., испр. и доп.. - М. : Высшее образование, 2008. - 526 с.

Отечественная история (до 1917 г.): Учеб. пособие / Под ред. проф. И.Я. Фроянова. – М., 2002. (в соавторстве с А.Ю. Дворниченко и С.Г. Кащенко)

Аркадий Яхонтов «Первый год войны» // Русское прошлое. 1996. Кн. 7. (в соавторстве)

Совет министров Российской империи в годы первой мировой войны. Бумаги А. Н. Яхонтова (Записи заседаний и переписка). СПб., 1999 (в соавторстве)

Эволюция компетенции Совета министров Российской империи во время Первой мировой войны (июль 1914 – февраль 1917 гг.) // Новейшая история России / Modern history of Russia. 2014. №3. - С. 116-131.

Центральная власть и кавказская администрация в системе управления Российской империей в 1905-1914 гг. // Центр и регионы в истории России: Проблемы экономического, политического и социокультурного взаимодействия: Сборник научных статей. - СПб., 2010. С. 380-411.

Совет министров и проблемы координации деятельности ведомств в сфере законодательства в период думской монархии // Страницы российской истории: проблемы, события, люди: сборник научных трудов к 10-летию кафедры истории для преподавания на естественных и гуманитарных факультетах СПбГУ. СПб., 2008.