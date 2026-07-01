ФЛОБЕР ГЮСТАВ

Французский писатель, работавший в стиле реализма. Один из ведущих авторов своего времени.

Биография

Происходил из скромной семьи врача-хирурга, работавшего в больнице Руана. Его мать также принадлежала к семье медиков – ее отец был врачом. Гюстав имел старших сестру и брата. Воспоминания о детстве у Флобера были не очень радостными.

В 1832 году будущий писатель стал учеником местного Королевского коллежа и лицея. Здесь он вместе с другом через два года начал выпускать журнал «Искусство и прогресс», для которого писал и сам. В 1836 году Флобер встретил свою музу и главную любовь Элизу Шлезингер. В 1840 году молодой провинциал стал студентом юридического факультета Парижского университета, где пробыл три года, так и не закончив его. Причиной стали повторяющие эпилептические припадки. Однако время учебы было плодотворным: Флобер не только познакомился со столичной жизнью, но и узнал множество известных людей, сам много творил.

В 1844 году он обосновался близ родного Руана, ведя довольно закрытую жизнь и все время посвящая писательскому труду. Через несколько лет умер отец Гюстава, оставив ему достаточное для жизни наследство.

Писатель принимал участие во французской революции 1848 года, после чего предпринял свое восточное путешествие. За четыре года он познакомился с Константинополем, Иерусалимом и Египтом, что стало пищей для его сочинений.

В середине 1850-х Флобер общается со многими знаменитыми литераторами, среди которых Шарль Бодлер , братья Жюль и Эдмон де Гонкур , Иван Тургенев . Близко дружил Флобер с драматургом Луи Буйе и семейством Ги де Мопассана .

Во время франко-прусской войны 1870-1871 годов обитал с родными в Руане. Вскоре скончалась мать писателя. Тогда же Флобер столкнулся с денежными проблемами, обострились и проблемы со здоровьем. Он распродавал свое имущество.

Такая безрадостная ситуация сохранялась все последние годы жизни мастера. Гюстав Флобер скончался весной 1880 года после инсульта. Его похороны посетило множество знаменитых современников.

Творчество

Гюстав Флобер, ставший по праву одним из ведущих писателей своей эпохи, трудился в стиле реализма, который порой переходил в натурализм. Его произведения отличал глубокий психологизм.

Литературным дебютом автора стала драма 1849 года «Искушение святого Антония». Это произведение, поднимавшее темы возможности познания и истины, Флобер правил в течение всей жизни.

Пять лет писатель работал, а в 1856 году наконец выпустил в «Ревю де Пари» свой самый знаменитый роман – «Мадам Бовари». Он получился тонко психологичным и натуралистичным повествованием о современном Флоберу обществе, особенно в провинции, и к тому же повлек судебное разбирательство – автор и редактор обвинялись в оскорблении морали. Однако они были оправданы, а произведение через год вышло отдельной книгой.

Опыт путешествия на Восток, в частности, в Тунис, отразился в романе 1862 года «Саламбо», основной сюжет которого проходит в Карфагене за несколько веков до нашей эры. Над ним автор также трудился пять лет.

В 1864-1869 году Флобер писал еще один крупный и во многом автобиографический роман «Воспитание чувств». Здесь он отразил не только важные социально-политические события и процессы своего времени, но и свою провинциальную и столичную жизнь, а также воспел главную любовь – Элизу Шлезингер.

В 1872 году Флобер начал долгую работу над сатирическим романом о людской природе и тщеславии «Бувар и Пекюше». Он редактировал его до самой своей смерти в 1880 году. Произведение увидело свет через год. Одновременно с данным романом Флобер сочинял повести: «Иродиада», «Простое сердце», «Легенда о святом Юлиане Милостивом» (1877).

Тонкий психолог и стилист, Гюстав Флобер сильно повлиял на всю мировую, в том числе и русскую литературу.